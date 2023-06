Edson Álvarez se queda en el Ajax

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 29 (EL UNIVERSAL).- Al final, Edson Álvarez no se marchará al Borussia Dortmund de la Bundesliga de Alemania. Aunque los negriamarillos insistieron por el fichaje del canterano americanista, el Ajax no puso facilidad para que se diera el traspaso.

De acuerdo con los últimos reportes, el principal obstáculo para que se cayera la operación fue que el Ajax pretendía más de los 30 millones de dólares que ofrecía el Dortmund; y aunque los términos personales entre el equipo alemán y el ´Machín´ ya estaban acordados, los neerlandeses no fueron flexibles, por lo que desde el equipo alemán optarán por poner a Emre Can en el centro del campo.

En el periodo invernal, el Ajax se negó a vender a Edson Álvarez al Chelsea de Inglaterra por 50 millones de euros.