Edson Álvarez sigue sin convencer a De Boer

Edson Álvarez continúa siendo inamovible en el esquema de Erik ten Hag en el Ajax. En los últimos días ha tomado un rol importante en el equipo debido a que marcó en la primera jornada de la UEFA Champions League ante el Lille y tuvo una actuación destacada en el clásico de Holanda cuando enfrentaron al PSV.

A pesar de esto, el mexicano sigue sin convencer a algunos dentro de la institución como lo es Ronald de Boer, director de las categorías juveniles, mismo que mencionó que Álvarez no tiene la calidad necesaria con el balón.

El exfutbolista volvió a poner en duda el estilo de juego del examericanista cuando comentó que "todavía no estoy realmente convencido de Álvarez, todavía no creo que sea un jugador que haga que el Ajax sea mejor en el mediocampo", durante un programa a Fox Sports, donde también funge como analista.

Opinión contraria a la que tiene de Lisandro López, futbolista argentino que también llegó para esta campaña al Ajax y que fue elogiado por de Boer debido a su técnica, agresividad y calma durante los partidos

Al conjunto de Ámsterdam le han bastado seis jornadas para colocarse como líder de la Eredivisie con 14 unidades y la siguiente jornada enfrentarán al Fortuna Sittard el próximo miércoles, para después enfrentar al Groningen.