Eduardo Águila se reporta con el Tri

Luego de darse a conocer la lista de jugadores convocados a la Selección Nacional de México para sus compromisos de preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026, el defensor tapatío del Atlético de San Luis, Eduardo Águila, ya se integró a la concentración del Tricolor mayor en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Como parte de su primera gira de preparación del año, el combinado nacional dirigido por Javier Aguirre disputará dos encuentros internacionales en condición de visitante. El primero se llevará a cabo el 22 de enero ante Panamá, mientras que el segundo está programado para el 25 de enero frente a Bolivia. Para estos compromisos, el cuerpo técnico convocó a un total de 27 futbolistas.

Dentro de la convocatoria destaca la presencia de Eduardo Águila, quien se ha consolidado como uno de los elementos más regulares del conjunto potosino gracias a su solidez defensiva y constancia. Durante el torneo Apertura 2025, el zaguero nacido en Ocotlán, Jalisco, registró mil 339 minutos de actividad, fue titular en 14 encuentros y aportó una anotación, cifras que reflejan su crecimiento en el máximo circuito.

En el actual Clausura 2026, Águila ha mantenido su nivel y recientemente fue pieza clave en el triunfo del Atlético de San Luis ante el América, partido en el que destacó por su orden, fortaleza y liderazgo en la zona defensiva.

