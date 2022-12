EEUU estuvo cerca de sancionar a Reyna en el Mundial

La selección estadounidense estuvo a punto de enviar de vuelta a casa al mediocampista Gio Reyna al considerar que no se esforzaba lo suficiente en los entrenamientos durante el Mundial, algo por lo que el jugador se disculpó después.

El seleccionador Gregg Berhalter reveló las preocupaciones que hubo en el equipo sobre un jugador la semana pasada, cunado habló en el evento del HOW Institute sobre liderazgo moral en Nueva York.

Algunos fragmentos de su participación fueron publicados más tarde en un boletín informativo de Charter Works, organización que analiza tendencias laborales y administrativas.

"En este último Mundial, tuvimos a un jugador que claramente no estaba cumpliendo con las expectativas dentro y fuera de la cancha", dijo Berhalter, citado por el boletín "Uno de 26 jugadores, así que es algo que destaca. Como personal, nos sentamos juntos por horas a deliberar lo que íbamos a hacer con este jugador. Estábamos listos para reservar un boleto de avión y mandarlo a casa. Así de extremo era esto".

Berhalter dijo que después se decidió tener otra conversación con el futbolista y se dejó claro que no podía haber más infracciones.

"Pero lo otro que le dijimos fue: 'Vas a tener que disculparte con el grupo, diciendo por qué te estás disculpando. Tiene que ser algo más que 'chicos, lo siento'", relató el estratega.

Agregó que después, cada integrante del equipo se puso de pie y enfatizó que efectivamente el compañero en cuestión no cumplía con las expectativas.

"Ellos realmente se adueñaron de este proceso, y desde ese día, no tuvimos problemas con este jugador", aseveró.

Berhalter no identificó al futbolista, pero varios medios informaron el domingo que se trataba de Reyna. Una persona cercana al asunto confirmó la identidad a The Associated Press a condición de permanecer anónima porque no se ha hecho un anuncio al respecto.

"Justo antes del Mundial, el entrenador Berhalter me dijo que mi papel en el torneo sería muy limitado Yo estaba destrozado", dijo Reyna el lunes en un comunicado. "Esperaba y quería desesperadamente contribuir con el desempeño de un grupo talentoso, mientras tratábamos de demostrar algo en el Mundial.

"Soy también una persona muy emotiva, y reconozco que permití que mis emociones me impidieran dar lo mejor de mí y afectaran mi entrenamiento y conducta durante unos días, después de que supe sobre mi papel limitado. Me disculpé con mis compañeros y técnico por eso, y ellos aceptaron mis disculpas. Luego, me sacudí la decepción y di todo lo que tenía, dentro y fuera de la cancha".

Charter publicó el domingo una nota del editor, en la que reconoció que "alguien que representa a los organizadores del evento" había entendido erróneamente que los comentarios de Berhalter podían publicarse.

"Nunca hubo intención de que el contenido se volviera público ni de que se conociera la identidad del jugador", dijo Berhalter en un comunicado.

Reyna, hijo del excapitán de la selección estadounidense Claudio Reyna y de la exseleccionada Danielle Egan, se perdió buena parte de la temporada de 2021-22 con el Borussia Dortmund por lesiones y no ha jugado un partido de 90 minutos en la campaña.

Jugó sólo ocho minutos en el partido que la selección estadounidense empató 0-0 ante Inglaterra en la fase de grupos y el segundo tiempo del duelo que significó la eliminación ante Holanda en los octavos de final.