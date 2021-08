EEUU vence a Japón y conquista una histórica quinta medalla de oro en baloncesto femenino

Sue Bird coronó una inmaculada trayectoria olímpica de 17 años con una histórica quinta medalla de oro consecutiva.

Lo único que ella y su compañera en la selección de Estados Unidos Diana Taurasi han hecho a nivel internacional es ganar, y ahora son las únicas con cinco medallas de oro, las primeras jugadoras de baloncesto en alcanzar el hito, después de la victoria del domingo 90-75 sobre Japón.

"No podía final un mejor final. Realmente no hay mucho más por decir", declaró Bird. "Me siento muy orgullosa de haber portado este uniforme por tanto tiempo, jugar al lado de ella por tanto tiempo. Ganamos, y esa es obviamente la historia, pero no creo que haya alguien más con quien hubiera querido hacerlo, porque lo mucho que nos divertimos y te amo amiga".

Estados Unidos ahora tiene las últimas siete medallas olímpicas de oro, igualando al programa varonil estadounidense con la cadena más larga de su tipo. Los hombres lo hicieron entre 1936 y 1968.

Con Bird dirigiendo la orquesta y los encestes de Taurasi, han sido el motor constante que la ha brindado estabilidad al programa femenino de Estados Unidos desde Atenas 2004. Han ganado los 38 partidos de la justa olímpica en los que han competido.

Salieron de la cancha con los brazos entrelazados, sabedoras de que su trabajo había concluido.

"Nos vemos en París", gritó Taurasi.

Los nombres a su alrededor han cambiado, incluyendo a la leyendas como Lisa Leslie, Sheryl Swoopes, Tina Thompson, Tamika Catchings y Sylvia Fowles, pero los resultados siguen siendo los mismos.

Las estadounidenses tienen una racha de 55 triunfos olímpicos que se remonta al partido por la medalla de bronce en Barcelona 1992.

Estados Unidos le dejó saber a Japón que eso no iba a cambiar.

Las estadounidenses tomaron ventaja de 18-5 luego de un dominante primer periodo de Brittney Griner. El equipo terminó el primer parcial al frente 23-14 en un periodo en el que Griner finalizó con 10 unidades sacando ventaja de la diferencia de estaturas con el equipo japonés. Japón fue capaz de acercarse a seis en el segundo periodo, antes de que el margen se extendiera a 11 al medio tiempo para nunca más mirar hacia atrás.

Una vez que sonó el silbatazo final, Bird y Taurasi compartieron un abrazo y luego felicitaron al resto de sus compañeras y entrenadores.

Griner terminó con 30 unidades al encestar 14 de 18 intentos.

Mientras que Bird ya anunció el fin de su ciclo, el futuro es brillante para Estados Unidos de la mano de Griner, Breanna Stewart y las seis debutantes en el equipo de este año. Entre ellas se incluye a A'ja Wilson, quien estará para defender la racha en tres años en París 2024. Wilson, quien celebró su 25to cumpleaños el domingo, se destacó en la final con 19 puntos.