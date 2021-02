El América podría perder ante el Atlas en la mesa

La aparición de Federico Viñas en el banquillo puede costarle al Club América el partido ante el Atlas.

El uruguayo no fue registrado en la hoja de alineaciones y suplentes de los azulcrema, por lo que traería una sanción, bajo el reglamento de competencia de la Liga MX 2020-21.

En el artículo 48 del mismo, se estipula: "Se considera alineación indebida la participación de un jugador, ya sea como titular o suplente, o integrante del cuerpo técnico que no esté registrado en la hoja de alineación".

Para el segundo tiempo, Viñas –quien fue capturado por las cámaras de televisión junto al resto de las Águilas que esperaban su turno para saltar a la cancha del estadio Jalisco– ya no regresó a la zona de banquillos.

"Los Clubes que incurran en alineación indebida se harán acreedores de acuerdo al caso, a las siguientes sanciones", se lee en el actual reglamento. "Si el club infractor gana el partido, los tres puntos en disputa se adjudicarán al club contrario. En cuanto a los goles anotados, todos ellos serán anulados y el resultado final será 3-0 a favor del Club que actuó legalmente".

¿Qué explicación dará el América y Santiago Solari sobre lo sucedido con Federico Viñas?