El arbitraje ¿Lo único bueno del futbol mexicano en Qatar 2022?

DOHA, Qatar, diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- Lo único que sobrevive de la delegación mexicana en Qatar, ha sido el arbitraje, el que ha entregado buenos dividendos. César Ramos, Fernando Guerrero, Karen Janeth Díaz, Alberto Morín y Miguel Hernández fueron los designados para representar a la Concacaf y la Federación Mexicana de Futbol como representantes del arbitraje.

Hasta ahora no ha habido quejas y Ramos Palazuelos se volvió en el cuarto silbante en pitar una semifinal, con la de mañana entre Francia y Marruecos, empatando en este rubro a Antonio R. Márquez en México 86; Armando Archundia en Alemania 2006 y Marco Rodríguez en Brasil 2014, lo que dicen, lo deja fuera del camino para pitar la final, aunque nunca se sabe. Pero la labor de los representantes de México en el arbitraje, al final de cuentas, ha sido buena, y será el único buen recuerdo del futbol nacional en Qatar 2022.

Karen Díaz

Quien se llevó los reflectores de entrada fue Karen Janeth Díaz. La primera árbitra mexicana que acude a una Copa del Mundo de hombres, estuvo con bastante actividad, como asistente de la cuarta árbitra y fue juez de línea en el histórico juego arbitrado por solamente mujeres, el Costa Rica-Alemania.

Además estuvo presente como asistente en banca, en los partidos: Turquía-Australia, España-Costa Rica, Marruecos-Croacia, Gales-Inglaterra y Argentina Austria con el que se despidió de Qatar. La árbitra ya ha regresado a México.

César Ramos

César Ramos ha sido designado para ser el central en los siguientes juegos, acompañado por Alberto Morín y Miguel Hernández como sus asistentes:

Dinamarca-Túnez, donde marcó 19 faltas y amonestó a dos jugadores.

Bélgica-Marruecos, con 24 faltas y dos tarjetas amarillas más.

En octavos de final dirigió el Portugal-Suiza, donde otra vez amonestó sólo a dos jugadores y pitó 22 faltas. Y ahora la semifinal Francia-Marruecos. Con los cuatro juegos pitados en este Mundial y los tres de Rusia 2018, ya suma siete en Copas del Mundo y está a uno de Archundia, quien dirigió ocho entre Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Fernando Guerrero

El hombre de la polémica ha sido Fernando Guerrero. El "Cantante" fue como árbitro VAR, y en la mayoría de los juegos tuvo buenas actuaciones, pero... Donde la polémica vino fue en el juego entre Japón y España, en donde surgió esa jugada en donde no se definió si el balón en el ataque japonés que propició el gol del triunfo, salió o no del campo.

El "Cantante" fue VAR en el Dinamarca-Túnez y Bélgica-Marruecos, junto con César Ramos; en el Gales-Irlanda estuvo como AVAR y soporte de VAR en el Suiza-Camerún.

Su más reciente designación fue ser suplente del VAR, en el Argentina-Países Bajos y también será suplente en la semifinal Francia-Marruecos.