El Arsenal se aleja aún más

La carga por el título del Arsenal parece en buena forma después de barrer al Sunderland.

Gyokeres llevó su cuenta de la temporada a 13 goles y extendió su racha a seis en ocho juegos. Aún más impresionante fue el hecho de que su doblete llegó después de entrar como sustituto en el minuto 60 en el Emirates .

Su racha llega después de superar un comienzo difícil desde su traslado desde el Sporting de Lisboa el verano pasado, cuando se cuestionó su capacidad para repetir la destacada forma goleadora que mostró en la liga portuguesa. Solo logró tres goles en sus primeros 11 partidos.

"Es muy exigente consigo mismo, está constantemente tratando de mejorar y eso es realmente, realmente bueno", dijo el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta. "Cuando te sientes confiado, cuando te sientes importante, cuando te sientes en tu mejor momento, es cuando realmente puedes llevar tu juego al más alto nivel".

Martin Zubimendi abrió el marcador en la primera mitad para su sexto gol de la temporada.

La búsqueda del título del Arsenal ha sido ayudada en las últimas semanas por los tropiezos de sus rivales por el título. El sábado, una casa de apuestas dijo que estaba pagando por el equipo de Arteta siendo coronado campeón por primera vez desde 2004.

Arteta dijo que el tamaño de la ventaja del Arsenal significaba "nada, todavía tenemos que ganar muchos juegos para lograr lo que queremos".

El City ha ganado uno de sus últimos seis partidos de liga y enfrenta la tarea desalentadora de un viaje a Anfield el domingo. Mientras tanto, el Villa perdió puntos por segunda vez en tantos juegos.

A pesar de adelantarse con un gol de Morgan Rogers en el Vitality Stadium, el Villa fue retenido a un empate después del empate del brasileño Rayan después del descanso.

El Chelsea es quinto después de una victoria cómoda en Wolves. El hat-trick de Palmer incluyó dos penales.

El internacional inglés es el primer jugador en anotar tres hat-tricks en la primera mitad en la Liga Premier.