El auge y exposición del deporte femenino

NUEVA YORK.- Para Djaniele Taylor, asistir a los partidos de la WNBA fue la manera perfecta de redescubrir un sentido de comunidad tras el largo período de confinamientos de la era pandémica.

La residente de Evanston, Illinois, de 38 años, ha asistido regularmente a los partidos del Sky de Chicago durante las últimas tres temporadas, después de ver al equipo ganar su primer campeonato en 2021.

Como aficionada negra y queer, sintió que los encuentros eran un entorno deportivo seguro y de apoyo.

“Me enganché y me encantó el ambiente — era muy amigable con los queer, muy orientado a la familia, muy diverso”, dijo.

A medida que la popularidad de la WNBA se disparaba este año, Taylor observó cómo el precio de sus abonos de temporada se incrementaba a más del doble desde 2022. Con el crecimiento, notó también un “cambio de ambiente, más oscuro”: lo que siempre se sintió como un entorno positivo comenzó a dar un giro más hostil en ocasiones.

Mientras los deportes femeninos establecían nuevos récords de asistencia y audiencia, Taylor y otros aficionados que han seguido estas ligas desde hace años observaban lo mismo con optimismo que con desasosiego.

Es un ciclo que las deportistas y los aficionados a los deportes femeninos han llegado a reconocer: con la visibilidad aumentada y buscada viene también una mayor atención — así como acoso y abuso en línea hacia algunas jugadoras.

Este año, recién salidas del foco de atención de la NCAA, las exestrellas de baloncesto universitario Caitlin Clark y Angel Reese debutaron en la WNBA con el Fever de Indiana y el Sky de Chicago, respectivamente. Catapultaron su fama así como la popularidad de la liga entre los espectadores.

Los aficionados sintonizan el deporte por el amor al mismo, como siempre lo han hecho, dijo Amira Rose Davis, profesora asistente en el Departamento de Estudios Africanos y de la Diáspora Africana en la Universidad de Texas-Austin. Pero también se sienten atraídos por la dinámica entre jugadoras como Clark y Reese, quienes se enfrentaron en el partido por el campeonato de la NCAA de 2023 entre la Universidad de Iowa y la Universidad Estatal de Luisiana.

Aunque ambas niegan que haya mala sangre entre ellas, la tensión ha sido alimentada por los aficionados y el aumento de la atención mediática. Debajo de ello hay matices raciales que se originaron mientras las dos jugaban en la universidad — la predominantemente blanca Iowa se enfrentaba a la predominantemente negra LSU, y Clark y Reese “surgieron como estos tipos de arquetipos con los que la gente puede relacionarse”, dijo Davis.

“Eso realmente aumenta el compromiso y simplemente los números brutos de audiencia. Y luego también solidifica esos relatos”, dijo.

También ha llevado a acoso y abuso — mucho de ello con motivos raciales y dirigido a jugadoras de color en toda la liga y del panorama deportivo más amplio.

“Angel y Caitlin nos han dado una plataforma increíble para hablar de cómo tratamos a los deportistas negros y blancos de manera diferente en los medios”, dijo E.R. Fightmaster, coanfitrión de Jockular, un podcast sobre la intersección de los deportes femeninos y la identidad queer.

Durante el enfrentamiento de playoffs en septiembre entre el Sun de Connecticut e y el Fever de Indiana, DiJonai Carrington, de ese primer equipo, publicó un correo electrónico que recibió y que incluía un insulto racista, así como amenazas gráficas de muerte y agresión sexual.

Su compañera de equipo, Alyssa Thomas, compartió su propia experiencia.

“En mis 11 años de carrera, nunca he experimentado comentarios raciales como los de la base de aficionados del Fever”, dijo Thomas, después de que el Sun eliminó a Indiana de los playoffs.

Por su parte, Clark ha repudiado el discurso tóxico, aunque algunos dicen que no ha hecho lo suficiente para tratar de contener el racismo de algunos de sus aficionados de Indiana.

“La gente no debería estar usando mi nombre para impulsar esas agendas. Es decepcionante. No es aceptable”, dijo Clark en junio. “Creo que tratar a cada mujer en esta liga con el mismo respeto es simplemente una cosa básica humana que todos deberían hacer”.

Al final de la temporada 2024 después de enfrentar algunas críticas por no condenar inicialmente el acoso, la comisionada de la WNBA Cathy Engelbert dijo: “No hay lugar en los deportes para esto”, y prometió erradicarlo “multidimensionalmente”.

La liga debería haber hecho un mejor trabajo preparándose para el acoso, dijo Frankie de la Cretaz, escritor independiente cuyo trabajo explora los deportes, la cultura y la identidad queer.

“Deberían haberlo visto venir con base en el discurso entre aficionados sobre Caitlin Clark y Angel Reese en la universidad”.

En octubre, la NCAA publicó un estudio, el cual mostró que el abuso en línea hacia los estudiantes-deportistas alcanzó su punto máximo durante la fase conocida como March Madness en el baloncesto colegial.

Las basquetbolistas recibieron tres veces más amenazas que los jugadores masculinos. Por primera vez en la historia de March Madness, el partido del campeonato femenino atrajo más espectadores este año que el masculino.

“Es muy emocionante, por supuesto, ver la mayor visibilidad de esa popularidad aumentada, pero es extremadamente preocupante y decepcionante ver lo que ha venido con eso”, dijo Lynn Holzman, vicepresidenta de baloncesto femenino de la NCAA.

Un estudio similar encontró que las publicaciones racistas y sexistas dirigidas a mujeres deportistas constituían casi la mitad de todo el contenido abusivo monitoreado durante los Juegos Olímpicos de 2024 en París.

En los Juegos de verano, la boxeadora argelina Imane Khelif enfrentó comentarios de odio y falsas acusaciones sobre su género antes de ganar la medalla de oro.

Las narrativas falsas, perpetuadas por acosadores en internet y figuras públicas como el presidente electo Donald Trump y la autora de “Harry Potter” J. K. Rowling, destacaron cómo las atletas de color han enfrentado críticas y discriminación de forma desproporcionada cuando se trata de pruebas para determinar el sexo y de falsas acusaciones, según las cuales, cierta deportista es hombre o transgénero.

“La gente quiere una oportunidad para deslegitimar a mujeres exitosas todo el tiempo. Y entonces, si eres una boxeadora exitosa y no pueden encontrar nada más de qué quejarse, van a decir que eres demasiado masculina para pelear”, indicó Fightmaster.

Khelif instó a poner fin al acoso a las deportistas.

“Esto puede destruir a las personas, puede matar los pensamientos, el espíritu y la mente de las personas”, advirtió.

El tema de las mujeres transgénero que compiten en los deportes femeninos ha sido altamente polarizante este año. Una exnadadora de la Universidad de Kentucky estuvo entre una docena de atletas que presentaron una demanda federal contra la NCAA en marzo, acusando al organismo deportivo colegial de violar los derechos del llamado Título IX al permitir que una mujer transgénero, Lia Thomas, compitiera en los campeonatos nacionales de 2022.

La demanda también citó informes no confirmados de que una mujer transgénero estaba jugando en el equipo de voleibol femenino de la Universidad Estatal de San José. Este otoño, las universidades comenzaron a retirarse de los partidos con San José State, que no ha confirmado que tenga una mujer trans en el equipo.

The Associated Press ha decidido no difundir el nombre de la jugadora porque ella no ha comentado públicamente sobre su identidad de género.

Varios políticos han estructurado campañas en torno a la exigencia de que las mujeres transgénero se mantengan fuera de los deportes femeninos. Otros han abordado el debate polarizante sobre la equidad de género.

Aproximadamente la mitad de los estados en el país tiene una prohibición de que los atletas transgénero participen en deportes escolares según su identidad de género. Este año, el gobernador de Nueva Hampshire, Chris Sununu, firmó una ley que prohíbe los deportistas transgénero desde el quinto hasta el duodécimo grado.

Ohio prohibió a los atletas trans, tan jóvenes como los de jardín de infantes. Virginia Occidental e Idaho están buscando el apoyo de la Corte Suprema de Estados Unidos para sus prohibiciones.

Aunque los deportes femeninos alcanzan nuevas alturas en audiencia y con ello ventas de entradas y acuerdos lucrativos, persisten las desigualdades, incluyendo disparidades en salarios, calidad de las instalaciones deportivas y acoso en línea hacia las mujeres.

“Es deshonesto para mí que celebremos el auge de los deportes femeninos pero sin abordar las formas en que estamos tratando a las deportistas de manera diferente”, dijo Cheryl Cooky, profesora de Estudios de Género, Mujeres y Sexualidad en la Universidad de Purdue.

“Mi esperanza es que el auge de los deportes femeninos pueda ocurrir en ausencia de la retórica virulenta que hemos visto”.