Anthony Edwards fue multado nuevamente

MINNEAPOLIS.- La estrella de los Timberwolves de Minnesota, Anthony Edwards, fue multado con 75,000 dólares por criticar públicamente el arbitraje y usar lenguaje soez, anunció la NBA el lunes en su segundo castigo de este tipo en el mes.

Edwards se expresó sobre los árbitros después de la derrota de Minnesota por 113-103 en casa ante Golden State el domingo. El escolta, que está en su quinto año, fue multado hace dos semanas con 25,000 dólares por la liga debido al lenguaje que utilizo postpartido tras una victoria sobre los Warriors que no formaba parte de una queja sobre el arbitraje.

Esta vez, Edwards expresó frustración por lo que él ha percibido como un desequilibrio en las faltas pitadas contra él y su oponente.

“Me penalizan por ser más fuerte que mi oponente”, dijo. “Así que les dan el beneficio de la duda. Me empujan de la misma manera que empujan a todos los demás, y nunca me pitan la falta. No sé qué tiene que suceder, pero algo tiene que pasar porque eso es terrible.”