El Barsa finaliza 2025 como líder

MADRID.- Raphinha y Lamine Yamal celebraron los goles del otro con un brazo levantado y las manos entrelazadas mientras en la victoria el domingo 2-0 del Barcelona ante un Villarreal que se quedó con diez hombres.

Con este resultado el Barsa se mantiene cuatro puntos por delante del Real Madrid en la cima de La Liga.

Raphinha consiguió un penal tras ser derribado al cortar hacia adentro. Realizó una carrera lenta y envió al portero Luiz Junior en la dirección equivocada a los 12 minutos para su séptimo gol de liga de la temporada y el 50mo del Barsa.

Yamal también consiguió su séptimo de la temporada, rematando desde cerca al 63 tras ser asistido por el centrocampista Frenkie de Jong después de un barullo en el área.

Fue la séptima victoria consecutiva en todas las competiciones para el equipo del entrenador Hansi Flick.

El Barcelona no contó con el defensa central Andreas Christensen, quien se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda en el entrenamiento del sábado.

El defensor del Villarreal Renato Veiga recibió una tarjeta roja directa al final de la primera mitad por una dura entrada por detrás sobre Yamal, quien recibió tratamiento brevemente en el suelo.

La derrota del Villarreal permitió al Atlético de Madrid moverse al tercer lugar con una victoria 3-0 en Girona, aunque habiendo jugado dos partidos más.