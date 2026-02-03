El Betis vuelve a pescar en la Liga MX

Con la transferencia de Álvaro Fidalgo al Betis de España, se vuelve a confirmar que el equipo andaluz se ha convertido en uno de los equipos europeos que voltean a ver a la Liga MX a la hora de pensar en reforzar sus filas. En total, el conjunto español ha invertido 34.5 millones de euros en cuatro refuerzos, siendo el América su vitrina más importante dentro del país.

La primera transferencia millonaria que hizo el Betis en dentro del futbol mexicano fue en 2019, cuando invirtió 15 millones por el traspaso del que en ese entonces era una de las promesas más sobresalientes de la Liga: Diego Lainez. Hasta el momento, dicho traspaso es el más caro que ha pagado el equipo español en la Liga MX.

Un año después, el conjunto andaluz volvió a la carga (2020) en Coapa, pero en esta ocasión, para llevarse al que en ese entonces era uno de los mejores jugadores de la Liga MX, el mediocampista argentino Guido Rodríguez. El Betis le pagó a las Águilas la suma de ocho millones de dólares.

Tuvieron que pasar cinco años para que el equipo español volviera a pescar un jugador del futbol mexicano. Tras una destacada actuación en el Mundial de Clubes de la FIFA, el mediocampista colombiano llamó la atención de varios equipos en Europa, entre ellos el Betis, quien al final pagó 11 millones de euros por su traspaso.

UNA GANGA. En los últimos días, el conjunto verdiblanco logró el fichaje de uno de los mejores jugadores de las Águilas del América, por tan solo 1.5 millones de dólares, esto de acuerdo a la plataforma de Transfermarkt; una cantidad muy por debajo de las anteriores cifras que se manejaron, aunque, en este caso, fue por la voluntad del naturalizado mexicano en salir y porque a su contrato solamente le restaba seis meses, por lo que si no salía en este momento, a finales de año se iba sin dejarle nada al conjunto azulcrema.

El dato

Legión

Andrés Guardado, Diego Lainez y Álvaro Fidalgo son los tres mexicanos que han vestido los colores del equipo bético.