El brote de Covid en Monterrey es un golpe para todos: Aldo Rocha

El mediocampista y referente del Atlas, Aldo Rocha aceptó que la situación que viven los Rayados del Monterrey, con 11 jugadores y ocho miembros del cuerpo técnico y staff resultaron contagiados de Covid-19, es un golpe fuerte para todos en la industria del balompié mexicano.

Lo que sí reconoció es que en La Madriguera se han seguido al pie de la letra los protocolos establecidos para evitar casos positivos de coronavirus en el plantel. "Es un tema complicado, es un golpe fuerte para todos. Pero me deja tranquilo saber que aquí estamos haciendo pruebas, nos estamos cuidando de buena manera, el equipo se cuida bien, entonces en lo personal estoy tranquilo por los protocolos que hay acá, nos hacen pruebas cada semana y me deja tranquilo eso", afirmó el capitán rojinegro en conferencia.

"Sí es preocupante por lo que pasa en Monterrey, pero no nos podemos descuidar, hablo de todos, no como deportistas, sino como sociedad, no nos podemos descuidar, es una situación complicada, tenemos que seguir los protocolos", platicó Aldo Rocha. Antes de comenzar el actual Guard1anes 2021, Atlas reportó dos casos positivos de Covid-19 en su equipo varonil y tres casos en el equipo femenil, los cuales ya dieron negativo y están reintegrados con el resto de sus planteles.