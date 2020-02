El 'Canelo' Álvarez asegura que su próximo combate será en mayo

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, quien ha ganado títulos mundiales en cuatro divisiones diferentes, aseguró este miércoles que su regreso al cuadrilátero será el 2 de mayo con rival por confirmar.



"Regreso a pelear el 2 mayo, sea con quien sea. La posible pelea con (el británico) Billy Saunders está en negociaciones, pero también hay otros rivales a los que me podría enfrentar", anunció durante la presentación de una aplicación para celulares con la que buscará reducir lo índices de obesidad en México.



En enero, Eric García, presidente de 'Golden Boy Promotions', la promotora de Álvarez, comentó que el pugilista regresaría a los cuadriláteros el fin de semana de la celebración del 5 de mayo, fecha característica para combates de mexicanos en Estados Unidos.



'Canelo' boxeó por última vez el 2 de noviembre cuando derrotó por KO al ruso Sergey Kovalev para conquista el título semicompleto de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y empatar la marca de Jorge 'Travieso' Arce, Juan Manuel Márquez y Érik 'Terrible' Morales como los únicos púgiles mexicanos con títulos en cuatro divisiones diferentes.



Álvarez explicó que con su aplicación denominada 'I can', busca reducir los índices de obesidad en México, país que tiene al 70 % de su población con sobrepeso.



"Diseñamos una aplicación en la que cualquier persona puede acceder a un régimen alimenticio y de hacer ejercicio que se adapte a sus necesidades específicas", comentó el boxeador.



El nacido en Guadalajara, Jalisco aseguró que lo que quiere lograr con esto es demostrar que no es necesario acudir a un gimnasio para obtener resultados, ni pagar por un nutriólogo.



"Lo que hace 'I can' es preguntarte lo que preguntaría cualquier coach personal, la aplicación te hace un diagnóstico que va más allá de cuánto pesas y cuánto quieres pesar porque te pregunta también cuánto tiempo puedes hacer ejercicio y los días que puedes, tu experiencia en el ejercicio para mediante algoritmos", explicó Fernando Mendivil, quien desarrolló la 'app'.



En cuanto a los alimentos, Mendivil expuso que la aplicación pregunta tus objetivos, si quieres bajar de peso o aumentar masa muscular, lo que comes y si tienes alguna alergia.



"Con esta información, mediante algoritmos, diseña tu rutina personalizada y tu plan de alimentación personalizada", agregó Mendivil.



La aplicación estará disponible a partir del jueves y contará con una suscripción mensual que irá de los 3 a los 5 dólares.



Álvarez anunció que estará inmiscuido en su nuevo proyecto con retos y rutinas para los suscriptores. Espera que otros deportistas de alto rendimiento se sumen y aporten entrenamientos.