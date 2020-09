El Cavernario queda fuera de la función de aniversario del CMLL

Después de una lesión sufrida en el pie derecho, durante la función del pasado viernes en la Arena México, el luchador Cavernario tendrá que ser operado en las próximas horas y estará fuera de combate algunos meses.

El diagnóstico oficial es una luxofractura de la base del primer metatarsiano. Así que por lo pronto, el esteta no podrá estar en la función del 87 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), en la que buscaría los campeonatos de tercias de la empresa. Formaba parte del equipo que lleva una ventaja casi inalcanzable en las votaciones abiertas por la empresa, para retar a los monarcas mundiales de tercias.

En ese sentido, el CMLL propuso una terna de la que saldrá el suplente en la tercia que completan el Terrible y Hechicero. Los nuevos aspirantes son: Vangellys, Dark Magic y el Templario. A partir de este lunes y hasta el miércoles, a las 14 horas, pueden ser votados por los aficionados en la página oficial de la compañía.

Al conocer los nombres, el Cavernario señaló al Templario como su preferido para ocupar su lugar, seguido por Dark Magic y Vangellys. "Cuando regrese voy a retar al que sea elegido, para que demuestre que tiene la capacidad para hacerlo".

El percance del Cavernario ocurrió tras un lance desde el esquinero sobre el Felino, y en charla, a través de las redes sociales del CMLL, el maloso compartió el mal momento por el que pasa.

"Tenía muchas ganas de demostrar por qué se me había tomado en cuenta para estar en la función de aniversario, las cosas no salieron bien y después de un vuelo empecé a sentir dolor en mi pie, pero quise seguir el combate porque la gente que lo estaba viendo en la transmisión lo merecía", señaló el tapatío.

La desesperación producida por el dolor, lo orilló a liquidar ese combate de una manera que no acostumbra. "Tuve que terminar la lucha con ese foul, del cual no me siento orgulloso, porque soy un luchador que tiene capacidad para no hacer ese tipo de cosas. Me tocó la mala pata".

No llegar a otro evento de aniversario, frena su paso en las citas más importantes de la empresa. " Era un logro más en mi historia. No solo era parte de las funciones de aniversario, sino que era protagonista de los eventos, ahora me voy a quedar nada más viendo. Me siento triste por esta situación que me está pasando. Primero no se pudo dar la función de 'Homenaje a dos leyendas' y el 'mal sabor de boca' sigue con esto".

Pese a la incertidumbre que le depara, advirtió que volverá a saldar cuentas con Jorge Casas (El Felino). "Esto no se acaba aquí. Quiero regresar fuerte para ir por la cabellera del Felino".