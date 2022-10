El Chelsea no pasa del empate ante el Brentford

El Chelsea nada más forzó dos paradas de mérito de David Raya en más de hora y media de partido en su visita al Brentford, contra el que sumó un 0-0 decepcionante con el que retrató su realidad, disimulada por sus resultados (cuatro triunfos seguidos en la 'Premier') y su cuarto puesto, entre los problemas que afectan a cada una de las líneas de su equipo, menos a la portería de Kepa Arrizabalaga, decisivo.



Ni siquiera la ofensiva final, cuando de verdad fue a por el partido después de haber transitado entre la nada durante todo más de 80 minutos, cuando incluso rozó el 0-1 en una ocasión final, excusó al equipo londinense, al que la posesión tampoco le sirvió para crear una cantidad relevante de oportunidades y al que el guardameta español sostuvo por momentos, tan fundamental, esta vez para el empate, como lo fue hace tres días para el triunfo ante el Aston Villa.

Kepa se consolida en la portería del Chelsea. Ya no es una titularidad circunstancial, por la lesión de Mendy, ni tampoco una apuesta momentánea de Graham Potter. No lo parece. Porque cada encuentro es una oportunidad aprovechada con creces. Una reivindicación del guardameta español. No alcanzó la altura del pasado domingo, insuperable, pero fue el mejor de nuevo del equipo 'blue', salvador de nuevo por su cancerbero entre los desajustes atrás.

Kepa ganó el duelo a Ivan Toney, goleador ocho veces en sus diez partidos precedentes o en tres ocasiones en los dos choques anteriores. La respuesta del portero fue incontestable a cada uno de los dos cabezazos en el primer tiempo del delantero local, sobre todo al segundo, con una intervención magnífica con la que voló para frustrar al Brentford, mejor que el Chelsea con y sin la posesión en todo el primer acto.

También con más ocasiones que el equipo 'blue', que perdió por lesión a Conor Gallagher al cuarto de hora, reemplazado a Kovavic, y que se encomendó a la solitaria pugna contra todos de Armando Broja.

El delantero albanés de 21 años promete. Tiene velocidad sin balón, físico, buenos movimientos, es atrevido... Pero también tiene mucho aún que afinar. La falta la visión de juego tan determinante dentro del área es aún un debe en el currículum por completar que enseñó en su visita al estadio Gtech de Brentford, donde también se le percibió lento con la pelota dentro del área, entre la mala elección que evidenció cuando avista la portería.

Ahí perdió perspectiva Broja. En la transición, como el punta más adelantado de todos, con su visible capacidad para proteger y retener la pelota, sí funcionó el ariete mucho mejor que todos y cada uno de sus compañeros en labores ofensivas en el tramo que estuvo sobre el campo (luego, la entrada de Pulisic animó el ataque).

Otra cosa es que, viendo los goleadores que ha tenido el Chelsea en los últimos años, no sea el delantero, al menos por ahora, al menos no para ser titular indiscutible, que pueda catapultar al conjunto londinense donde pretende, aún más después del retraso de puntos de su irregular comienzo de curso.

A la hora de partido fue reemplazado, en la ofensiva final que necesitó el Chelsea, del que no había ni el más mínimo rastro por el área contraria. En una hora de duelo, su única opción fue un derechazo de César Azpolicueta, un central, que despejó su compañero en la selección española David Raya. Su mano derecha negó el gol al conjunto londinense, que ni antes ni después compareció con la determinación que se espera de un bloque del nivel que se le presupone, aunque la secuencia de cuatro triunfos anterior admita muchos matices.

No volvió a tirar a portería el Chelsea hasta el minuto 67, cuando Potter ya había integrado en su esquema a Pulisic, Sterling y Chukwuemeka, cuando Mount conectó un remate dentro del área a las manos de David Raya; cuando, en el otro lado, Azpilicueta se cruzó salvador frente a Ricco Henry; cuando Kepa se opuso otra vez al gol de Toney, en el uno contra uno, y cuando el conjunto londinense lanzó su primer córner de todo el partido... en el minuto 75. Un reflejo bien nítido de lo que fue hasta entonces en ataque. Un empate a nada.

- Ficha técnica:

0 - Brentford: David Raya; Zanka, Mee, Pinnock, Roerslev, Rico Henry; Onyeka (Baptiste, m. 60), Janelt (Ghoddos, m. 91), Jensen (Wissa, m. 71); Ivan Toney, Mbeumo (Dasilva, m. 71).

0 - Chelsea: Kepa; Loftus-Cheek, Azpilicueta, Chalobah, Koulibaly, Cucurella (Chukwuemeka, m. 62); Gallagher (Kovacic, m. 15), Jorginho, Mount (Pulisic, m. 62); Broja (Sterling, m. 62), Havertz (Aubameyang, m. 80).

Árbitro: Jarred Gillet.

Incidencias: partido correspondiente a la duodécima jornada de la 'Premier League', disputado en el estadio Gtech de Brentford ante unos 17,000 espectadores.