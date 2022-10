El colombiano Nairo Quintana ya está en SL

El colombiano Nairo Quintana, estrella del ciclismo internacional, atendió a los diferentes medios de comunicación durante la rueda de prensa que se realizó en Palacio Municipal para dar a conocer sus actividades durante la celebración del Gran Fondo que arranca este día.

Diferentes temas son los que se abordaron desde la importancia de la ciclovía, del fomento por el uso de la bicicleta, sobre su academia en su país natal, de aprovechar cuando se tienen líderes que desean fomentar el deporte y no podía faltar el tema del TAS, en donde actualmente está a la espera de una respuesta.

En cuanto a su pendiente que tiene con el TAS, Nairo Quintana mencionó “Yo acudí a ellos, porque soy inocente, no tengo nada que ocultar y porque estoy consciente que de no he cometido ninguna falta, por lo que en este momento estoy tranquilo y esperando su resolución, la cual siento que me será favorable”.

En cuanto a su academia de ciclismo que tiene en su país natal, el ganador del Giro de Italia, mencionó que allá, se tuvo la voluntad por parte de las autoridades, para poder hacer de esto un proyecto de ley y el cual es respalda, ya que, en Colombia, es una necesidad y una exigencia por parte de la población, ya que esto ha ayudado a muchos chicos de forma personal, y además se aprovechó que se tenía a líderes que estaban dispuestos a apostarle al deporte y ahora se beneficia a muchos niños y jóvenes de mi país, y es que hay que creer en los niños, jóvenes, en las personas con capacidades diferentes por lo que yo celebrado la creación de la escuela municipal en San Luis y seguramente los 46 integrantes si no resultan buenos ciclistas, seguramente serán más adelante buenos ciudadanos”.

En cuanto a las ciclovías, el cafetalero mencionó que es una gran fortuna el poder contar con ellas, y hay que seguir el ejemplo de países europeos como Inglaterra, Holanda, Alemania, en donde el uso de la bicicleta es importante para la salud, para la movilidad, y para la contaminación, por lo que es importante invertir en este movimiento para fomentar el uso de la bicicleta”.

Señaló que tuvo algo que ver en la programación del recorrido para el Gran Fondo, por lo que los participantes se enfrentarán a un reto interesante y que seguramente se tendrá un gran evento, ya que se tendrá participación de gente de diferentes partes de la república mexicana y del extranjero por lo que se van a divertir con este evento.

Durante su comparecencia se dio a conocer por parte de la autoridad municipal, que se hará todo lo posible para repetir este evento para el próximo año aunado que aprovechando la presencia del internacional mexicano Raúl Alcalá, para señalar que se buscará traer otro evento de gran magnitud con el mexicano al frente para el mes de abril, durante el festival de primavera por lo que se están realizando las gestiones pertinentes para poder concretar este proyecto.