"El concepto Superliga ha hecho el ridículo", dice dirigente del futbol español

MADRID (EFE).- Javier Tebas, presidente de la liga española, ha asegurado que "el concepto de Superliga ha hecho el ridículo" tras conocerse el abandono mayoritario de los clubes que firmaron la creación de este nuevo torneo.



"La Superliga ha hecho el ridículo, no se los si los clubes o no, el concepto Superliga ha hecho el ridículo. Ha demostrado una ignorancia importante de sus líderes de lo que es la industria, de los aficionados en el mundo, no solo en España", indicó este miércoles a los periodistas Tebas, quien apuntó que a él ya le explicaron hace tiempo cuál podía ser la reacción de los aficionados, por ejemplo, ingleses.

El dirigente de la liga española señaló que el hecho de que no prospere la Superliga no es una victoria personal. "El que gana la batalla es el fútbol europeo y español en general. No es una batalla personal contra nadie. Era la creación de una Superliga totalmente peligrosa para la estabilidad del fútbol europeo y por lo tanto del español. La batalla la gana el fútbol, no la gano yo", afirmó.

Tebas indicó que no se siente traicionado por los tres clubes españoles inmersos en el proyecto inicial, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, porque es algo de lo que se "venía hablando hace tiempo", aunque apuntó que "cuando haces una cosa a escondidas estás ocultando algo que piensas que no es bueno para alguien".

"Si fuese tan bueno como dice el presidente del Real Madrid lo hubiese hecho públicamente. Ahora, que ha venido como salvador del futbol mundial, no debía ser tan bueno. Pero no me siento traicionado, llevo años en esto y el egoísmo de algunos clubes los conozco ya", añadió.

Explicó que este jueves se reunirá con los demás clubes de la liga para explicar todo, una convocatoria que hizo el pasado domingo antes del anuncio de la Superliga. Pese a la retirada de la mayoría de los equipos, para Tebas el carácter de la reunión no cambia mucho. "Otra cosa es que ahora el riesgo no exista, pero hay alguien que ha liderado toda esa cuestión que sigue estando presidiendo un club", apostilló.

Dijo que no tenía que ser el que tendiera puentas hacia Florentino Pérez, sino el Real Madrid con LaLiga, aseguró que él no trabaja para ningún club, sino para LaLiga y que sus jefes son la comisión delegada, la asamblea y las juntas de divisiones.

"El Real Madrid está en algunos órganos de LaLiga. Será allí donde tiene que dar las explicaciones pertinentes a los clubes, no al presidente de LaLiga", indicó Tebas, que aseveró que ante los demás representantes tendrá que dar las justificaciones de por qué "lo ha hecho de forma oculta", aunque advirtió que ya se les había preguntado con anterioridad y no habían encontrado respuesta.

Apuntó que lo que se había producido es una "falta respeto al resto clubes de LaLiga haciendo un proyecto a escondidas totalmente de LaLiga. Si tanto decía que no hacia daño a las ligas nacionales, por qué lo hacía escondidas?. Lo explicas y ya está. Evidentemente porque no decía una verdad el presidente del Real Madrid. El proyecto hacia mucho daño a las ligas naccionales. Por eso lo tenia escondido".

Además de afirmar que no se plantea sanciones por este tema, cuestionado sobre una modificación en la UEFA del Juego Limpio Financiero, que podría beneficiar a determinados clubes, señaló que no le parece bien que pueda haber un "relax" en este sentido, aunque tiene que ver bien la expresión utilizada por las autoridades del organismo continental, a cuyo comité ejecutivo ha pasado a pertenecer Tebas en representación de las ligas europeas.

"Quiero ver la expresión concreta, pero en principio hay que tener mucho cuidado con lo que se haga con el control económico y en estas épocas mucho más todavía", dijo el presidente de LaLiga, quien aseguró que él protege a muchos inversores "si no se hacen trampas" y que siguen las normas.

"Mi postura con el PSG y el City no cambia. Siempre he dicho que lo que no se pueden hacer son trampas. Intentaremos que no cambien las normas y sigan sin hacer trampas y no soy partidario de los clubes estados ni mecenas como puede ser el Chelsea. Seguiré manteniendo mi postura dentro de la UEFA. Defiendo la postura de las ligas y eso no voy a cambiarlo", aseguró.