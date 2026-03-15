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El "Conejo" Pérez envía mensaje a Malagón tras su lesión

Óscar Conejo Pérez, exarquero mexicano, expresó apoyo a Malagón y destacó la calidad de los porteros mexicanos.

Por El Universal

Marzo 15, 2026 02:49 p.m.
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El Conejo Pérez envía mensaje a Malagón tras su lesión

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- El camino de Luis Ángel Malagón rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se detuvo de forma inesperada y dolorosa. El guardameta del América vio desvanecerse una de las mayores ilusiones de su carrera tras sufrir una lesión en el duelo ante Philadelphia, correspondiente a la Copa de Campeones de la Concacaf, un golpe que no solo sacudió al club azulcrema, sino también al entorno de la Selección Mexicana.

Mensaje de apoyo de Óscar Conejo Pérez a Malagón

La noticia encendió la preocupación en una posición donde el margen de error es mínimo y la competencia, implacable. Con la experiencia que dan los años bajo los tres postes y la memoria intacta de lo que implica levantarse, Óscar "Conejo" Pérez, histórico arquero del futbol mexicano, alzó la voz para hablar de lo ocurrido.

Con tristeza, empatía y pleno conocimiento de la dureza del puesto, el exseleccionado nacional envió un mensaje de aliento a Malagón, a quien deseó ver pronto de regreso en las canchas y, sobre todo, mentalmente fuerte para enfrentar uno de los momentos más difíciles de su carrera.

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"Son cosas que pasan, es el riesgo del deporte. Hoy, lamentablemente, se lastimó, pero estoy seguro de que va a regresar más fuerte. Le deseo una pronta recuperación y que tenga la calma necesaria para llevar a cabo una buena rehabilitación. El futbol lo necesita", mencionó.

Candidatos para la portería de México en la Copa 2026

Pérez, quien llegó de último momento a la Copa del Mundo de 2010 con Javier Aguirre, aprovechó para dar a conocer a sus candidatos para ocupar la plaza de tercer arquero, y recalcó que en la portería México no tendrá ningún problema.

"Hay chicos que lo están haciendo muy bien: Moreno, Jurado y Gudiño. Existe un buen trabajo por parte de Javier Aguirre y su cuerpo técnico; para mí, cualquiera de ellos puede tener posibilidades. Guillermo Ochoa, mientras esté activo, es elegible; hay que esperar. En la portería estamos seguros", finalizó.

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