PFC empata con Jaral de Progreso

En un duelo equilibrado, el Potosinos Futbol Club empató 0-0 frente al Jaral de Progreso, en partido correspondiente a la jornada 25 de la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional de México.

Tras el empate en el tiempo reglamentario, el punto extra se definió en tanda de penales, donde el conjunto visitante se impuso 4-3. Con este resultado, el equipo potosino rompe una racha de cinco derrotas consecutivas y alcanza 28 puntos en la clasificación general, misma cifra que ahora suma el conjunto de Jaral de Progreso.

El encuentro fue disputado desde el inicio. Durante el primer tiempo, el cuadro visitante tuvo mayor control del balón y generó algunas llegadas de peligro. Por su parte, el Potosinos FC tardó en asentarse en el campo y durante los primeros 15 minutos no logró aproximaciones claras; sin embargo, conforme avanzó el partido reaccionó y comenzó a generar jugadas frente al arco rival, aunque sin concretarlas, por lo que el marcador se mantuvo sin anotaciones al descanso.

Para la segunda mitad, el entrenador César Silva realizó ajustes en su alineación para fortalecer el medio campo y la defensa, lo que permitió que el conjunto potosino tuviera mayor presencia ofensiva.

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A pesar de ello, Jaral de Progreso estuvo cerca de abrir el marcador en dos ocasiones claras. La primera al minuto 71, en un tiro libre que terminó con un potente disparo que fue desviado a tiro de esquina por el arquero local Erick Martínez. Posteriormente, al minuto 78, nuevamente el guardameta del PFC salvó su arco al detener un remate en el segundo poste tras un tiro de esquina.

Al concluir el encuentro con empate sin goles, se procedió a la tanda de penales para definir el punto adicional. Por el Potosinos Futbol Club anotaron Francisco Gaitán, Matías Abascal e Irving Arroyo, mientras que fallaron Bryan Huerta y Aarón Gómez.

Por Jaral de Progreso acertaron Diego Ramírez, Alan Soria, Gael Montes y Sayham Soto, mientras que Paúl Bonilla falló su intento, resultado suficiente para que los visitantes se quedaran con el punto extra al ganar 4-3 desde los once pasos.