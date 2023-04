El crudo testimonio de Randy Arozarena sobre su escape de Cuba

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- Randy Arozarena se ha ganado el corazón de todos los mexicanos, después de su entrega y destacada participación en el pasado Clásico Mundial de Beisbol, donde la Selección Mexicana consiguió el tercer lugar de la justa; su mejor participación en la historia.

El méxico–cubano brilló con la franela tricolor; sin embargo, muchos no sabían por qué eligió representar a México y no a su natal Cuba. Su romance con el suelo azteca inició cuando el pelotero y su familia decidieron buscar mejores condiciones de vida y abandonaron su país en una lancha.

En entrevista con Fox Sports, "El Mariachi" Arozarena relató cómo se fue de Cuba para llegar a Isla Mujeres y así iniciar una nueva vida en un país, que como siempre ha dicho, "le dio todo", por lo que decidió representarlos en la justa mundialista.

"Era el hermano grande, tenía que buscar algo para ayudar a mi familia y también me decepcioné un poco de la pelota en Cuba porque no me llevaron a una Serie de Caribe. Sin mi papá y con la decepción, dije: Me tengo que escapar para ayudarle a mi mamá", comenzó su relato.

Tomar la decisión ni fue fácil, pero al hablarlo con su mamá sabían que no había otra opción para salir adelante, así que...

"Me escapé en una lancha. Salí de Cuba como a las 3 de la mañana, llegué a México a Isla Mujeres como a las 12:00. Fue una travesía donde tenías que esconderte de la policía, aunque eso era lo de menos; saber que te vas a jugar la vida en el mar es lo más difícil", reveló el jardinero de Tampa Bay Rays.

Randy Arozarena envió un mensaje a López Obrador

Luego de que se diera a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador resultó positivo a Covid-19, varias leyendas del deporte nacional enviaron un mensaje al líder del ejecutivo.

Entre las celebridades deportivas que enviaron su aliento a AMLO, estaba Randy Arozarena.

"Hola señor Presidente, le habla su amigo Randy Arozarena. Quiero desearle una pronta recuperación, que Dios lo bendiga y lo llene de mucha salud. Espero verlo pronto, conmigo, disfrutando del beisbol", dijo en su video.