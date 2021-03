El día que "Cepillín" explotó contra la Femexfut y la Liga MX

Este lunes falleció a los 75 años de edad Ricardo González, mejor conocido como "Cepillín". El "Payasito de la Tele" estuvo internado algunos días y este 8 de marzo se confirmó su deceso.

El también conductor y cantante era un aficionado al futbol mexicano, se decía seguidor de los Rayados, aunque también llegó a portar la playera del Cruz Azul.

Incluso, el año pasado criticó a Enrique Bonilla, quien entonces era el presidente de la Liga MX, por haber tomado la decisión de suspender el torneo Clausura 2020 por la pandemia del Covid-19.

"No sé por qué la Federación Mexicana de Futbol de repente dice: queda anulada la temporada. ¡Ah, qué fácil! Y sí dice que el León y el Cruz Azul irán al torneo de la Concacaf, si está anulada, no pueden ser representantes de México", expresó Cepillín.

"Señor Bonilla, ¿está mal, no? o ¿cómo la ve usted? El verdadero campeón es el que iba en primer lugar. Volvamos a hablar, hay que defender la temporada... y soy Rayado, eh, pero soy fan también", agregó en un video publicado en sus redes sociales en mayo del año anterior.