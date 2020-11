El día que Hugo Sánchez eliminó a Maradona

Era la temporada futbolística 1987-88. Diego estaba en su apogeo al frente del Nápoli, era el Rey, pues veía de ganar la Copa del Mundo de México 1986. Y Hugo Sánchez estaba como cuchillo, filoso como el centro delantero del Real Madrid.

Eran otros años y ambos figuraban como los dos jugadores latinoamericanos, más grandes de Europa. En la primera ronda de la Liga de Campeones de la UEFA, se dio el cruce: Nápoli contra Real Madrid: Maradona vs Hugo Sánchez. En América este duelo levantó ámpula y en Europa también, pero, hubo muchas cuestiones que rodearon ese juego.

Primero, en el juego de ida, el Santiago Bernabeu vivía un juego de veto, por lo realizado por la Ultra Sur en el duelo de semifinales de la temporada ante pasada contra el Bayern Munich. Los blancos fueron castigados con dos juegos a puerta cerrada, uno de ellos fue ante los italianos.

Así que en el juego de ida. No hubo gente y tampoco jugó Hugo, debido a una lesión, aún así, los Merengues ganaron 2-0 con goles de Miguel González "Míchel" y Miguel Tendillo, defensa central. En la vuelta, al fin se vieron las caras. Cada uno de su lado del campo. En San Paolo había una fuerte neblina, tan densa que Diego fue opacado.

Nápoli se fue arriba en el marcador con gol de Gio Francini. El Madrid se veía en problemas, no podía contener a Diego y a Careca que no dejaban de llegar. Peor la pareja del Real Madrid, Hugo y "El Buitre" Emilio Butragueño, recompusieron el camino.

El mexicano se convirtió en el asistidor y le dio un pase de gol al "Buitre" para emparejar el cotejo, lo que fue suficiente para eliminar a los napolitanos, con un marcado global, al final, de 3-1. Así fue el día en que Hugo Sánchez, eliminó a Diego Maradona.