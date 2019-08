El día que los 32 equipos de la NFL rechazaron a Tom Brady

Los Draft forman parte medular de la NFL, es la reunión anual de jóvenes promesas donde los 32 equipos de la liga eligen a los mejores prospectos.

Los equipos tienen diferentes criterios para elegir atletas, aunque la gran mayoría se basa en gran medida a su desempeño en la NCAA.

Muchos de estos jugadores se quedan en promesas pues no logran cumplir las expectativas que se esperan de ellos; la posición con mayor presión pues tienen más reflectores son los quarterbacks.

Este año Kyler Murray quarterback ganador del trofeo Heisman 2018 fue elegido en la primera ronda de Draft como la primera selección.

El quarterback Daniel Jones fue elegido por los Giants de Nueva York como la 6ta selección global.

Dwayne Haskins Jr ex quarterback de la Universidad de Ohio fue tomado en la 1ra ronda de Draft como selección 15.

Esta es una prueba del interés que despierta en los equipos de la NFL un quarterback con buenas características los equipos siempre dan prioridad a esta posición.

Pero, los criterios de scouting de los equipos no siempre son efectivos, prueba de ello es el Draft de hace 19 años.

En el 2000 se llevó a cabo el Draft número 64 de la NFL, despertaba una gran expectación en la posición de quarterback en particular; los 49ers estaban buscando al sucesor de Joe Montana y Steve Young.

Steve Mariucci entrenador en jefe de los 49ers en ese momento estaba decidido a encontrar un joven talentoso en esta camada de jóvenes jugadores luego de que Steve Young se retirara apenas al término de la temporada anterior (1999).

Este sería un año que marcaría historia, el mejor jugador de esta generación y de las últimas dos décadas sería elegido... En la sexta ronda, como la selección número 199.

Antes de que Tom Brady fuera elegido fueron seleccionados seis quarterbacks antes que los Patriots eligieran al pentacampeón del Super Bowl. ¿Quiénes eran y que fue de ellos?

Como todos los años los equipos tenían las miradas clavadas en los jugadores que eran prospectados como primeras rondas de selección (Rounds 1, 2,3)

Este año se siguió la misma regla, la relevancia de los jugadores en el draft era directamente proporcional a su desempeño en la NCAA, la liga universitaria de Futbol Americano más importante de los Estados Unidos.

Estos fueron los jugadores que se pensaba tenían más talento y entregarían más resultados que Thomas Edward Patrick Brady Jr:

Chad Pennington, elegido en la 1ra ronda del Draft, selección número 18, seleccionado por los Jets de Nueva York.

Vinny Testaverde era su quarterback de primer equipo, pero en la temporada de 1999 se lesionó en el primer partido de la temporada regular.

En su carrera jugó para los Jets y los Miami Dolphins, lanzó para 17,823 yardas y 102 tochdowns, sin disputar campeonatos de conferencia.

Giovanni Carmazzi, elegido en la 3ra ronda, selección número 65, elegido por los 49ers convencidos que tenía el talento para suplir al recién retirado Steve Young y pensando que seguiría con la historia que inició Joe Montana.

Carmazzi nunca jugó un partido en temporada regular de la NFL, Jeff García era el quarterback que sería elegido para llenar el espacio que había dejado Steve Young. En 1999 García sustituyó a un Steve lesionado desde el 3er juego de la temporada.

Cris Redman, uno más que fue elegido en la Tercera ronda, selección número 75, los Ravens de Baltimore fueron quienes confiaron en el talento de este mariscal de campo.

Junto a Mark Bulger es quien estaría más cerca del juego más importante en la NFL pues formó parte de los cuervos campeones de ese brillante año 2000.

Jugó para los Ravens y Los Atalanta Falcons. Lanzó para 3,179 yardas y 21 touchdowns.

Tee Martin fue tomado por los Steelers en el 5to round como selección número 163, no jugó partidos de temporada regular con los acereros.

Fue parte del roster de Steelers y los Raiders de Oakland donde lanzó para 69 yardas y no logró ninguna anotación aérea o terrestre.

Marc Bulger, elegido en la 6ta ronda fue la selección 168, Bulger formó parte del equipo de prácticas de los entonces St. Louis Rams. Fue recontratado por estos en Enero del 2001, formó parte del equipo que se coronó campeón en 2001 de mano de Kurt Warner.

Jugo para los St. Louis Rams y fue parte de los Ravens en el 2010 aunque no tuvo actividad en la temporada regular. Produjo 22,814 yardas y 122 touchdowns como jugador activo.

Spergon Wynn elegido en la 6ta ronda como la selección número 183. Wynn no tuvo mucha actividad en esa temporada, a pesar de esto no convenció a los Browns quienes confiaron en él.

Bastó una sola temporada para que Cleveland lo cortaran, jugó con los Vikings una temporada después pero no logró mantenerse en la NFL.

Probó suerte en la extinga NFL Europa y en la CFL (Liga Canadiense de Futbol) donde no trascendió.

Durante el Draft del 2000 los 32 equipos de la NFL tuvieron la posibilidad de elegir a Tom Brady, y no solo una oportunidad pues lo dejaron pasar por cinco rondas.

Brady fue descartado por 31 equipos de la NFL antes de ser elegido en la sexta ronda, selección 199.

Bill Belichick fue el único entrenador que le dio la oportunidad al californiano como parte de los New England Patriots.

El futuro Salón de la Fama ha ganado cinco Super Bowls y jugado ocho.

A la fecha ha lanzado para 70,514 yardas y 517 tochdowns, además de ser el quarterback más veterano con 42 años y vigente campeón de la National Football League.