El día que secuestraron a Narciso Elvira

Amarrado con cadenas a un árbol, a lo lejos escuchó el rotor de un helicóptero que se acercaba, se colocaba arriba de su posición, daba varios giros y se alejaba... Su cuerpo y quijada temblaba y quería gritar: "no te vayas...".

La aeronave a los pocos segundos retornó, se escuchó que descendían del mismo y de manera inmediata hubo detonaciones de armas de fuego. El cuerpo de Narciso no paraba de temblar. Escuchó conversaciones por radio y alcanzó a oír su nombre y una respuesta que le devolvió la vida: "lo tenemos".

"No pensé en toda mi vida, todo se queda atrás", recuerda a la distancia Narciso Elvira Delgado, quien en ese momento olvidó su paso por las grandes ligas del béisbol con los Dodgers de Los Ángeles, Rangers de Texas y Cerveceros de Milwaukee, pero también por el beisbol asiático con los Bufalos de Osaka, Japón y con los Leones Samsung de Corea del Sur, donde el zurdo mexicano tuvo grandes momentos deportivos.

Cuarenta y ocho horas antes había perdido la esperanza. Con 23 días en cautiverio, se había agotado la paciencia de sus captores, quienes le habían advertido que sería ejecutado debido a que no avanzaban las negociaciones para obtener diez millones de pesos.

Como desde el primer día que fue secuestrado (el 16 de junio), encabezó las negociaciones y pidió que le dieran 48 horas más, que le permitieran hablar con sus familiares para destrabar el asunto y dar una prueba de vida. El día que escuchó sobrevolar la aeronave se vencía el plazo fatal.

"Empecé a sentir que mi cuerpo ya no era mi cuerpo, temblaba, días sin dormir, no tenía sueño, no había cansancio, no me dolía nada...", rememora. Con frialdad, pidió a sus victimarios sólo una cosa antes de morir: "no seas cruel, dame una oportunidad y el día que me vas a matar, mátame junto a una carretera para que me lleven a mi pueblo y ahí me sepulten...".

Atrás había dejado su pasado. Ese pasado cuando joven veía en el televisor jugar agrandes personalidades del beisbol como Fernando Valenzuela y Teodoro Higuera; ese pasado cuando finalmente consigue llegar a Estados Unidos y montarse en un montículo.

"Un sueño que se hace realidad y tener amigos como Fernando Valenzuela, Teodoro Higuera y todos los demás Vicente el 'Huevo' Romo, 'El Peluche' Peña y tantos más. Fue el mejor momento, es el sueño que llega, piso las Grandes Ligas y ahí se cumplió mi sueño, me tome mi café y estuve en las grandes ligas".

Su paso por beisbol estuvo plagado de sinsabores, como cuando estando en los Rangers de Texas, en 1991, sufre una fractura que tardó demasiado en sanar; y luego en 1996 con los Dodgers de Los Ángeles que se vuelve a lesionar.

Pero, obvio, momentos inolvidables, como en el 2000 en los Búfalos de Osaka, Japón lanzó un juego sin hit ni carrera; y en los Leones Samsung de Corea del Sur ganó 16 juegos, quedó líder de carreras limpias y campeón de la liga.

Tras los grandes éxitos, regresó a su terruño. A la comunidad de Cocuite, del municipio de Tlalixcoyan, un pueblo refundido en la zona costera central de Veracruz y lo hizo por su gente, por ayudar a los suyos.

"Cuando me retiro del béisbol traigo un sueño de poner una empresa textil para poner a nuestro pueblo de extrema pobreza a mediana altura, con todas las cosas que trae la gente (...) Quizá pienso como ranchero, tuve la oportunidad de estar en otros países, como Estados Unidos, pero me gusta aquí, estar con mi gente, con la gente que me vio crece, volver con ellos, eso es lo más bonito que me ha sucedido en la tierra".

Lo cumplió. Con 350 hectáreas de cultivo de caña de azúcar, da empleo directo a cerca de cien personas y mantiene económicamente a la región con una producción anual de entre 40 y 50 mil toneladas. Ahora iba por la compra de tres trapiches para su caña de azúcar.

Fue precisamente cuando buscaba ese sueño, que su vida se fracturó. Había viajado al sur de Veracruz para finalizar los detalles de la compra de uno de esos molinos que en una carretera estatal, a la altura del municipio de Hueyapan de Ocampo, los ocupantes de una camioneta le cerraron el paso en puente y a gritos le ordenan que se baje.

"Cártel del Golfo", le gritaron y lo sometieron, junto con cuatro personas más con las que viajaba. "Me quedé frisado", confiesa. Su corazón y su pensamiento se desubicaron, no pensó en nada, salvo en acatar las órdenes. Una hora duró el viaje. En una zona selvática, en unas cabañas, los amarraron con cadenas a unos árboles a la intemperie y uno de sus captores les dio la noticia: "esto es un secuestro y tu cabeza vale diez millones de pesos".

- Ni vendiendo todo lo que tengo alcanzaría, respondió el zurdo.

- Así dicen todos, cuando comencemos a mandar a tu esposa las orejas y el dedo ahí vamos a ver, le respondió su verdugo.

Los plagiarios, a los pocos días, se sorprendieron por el número de personas, dentro y fuera de México, que imploraban por la vida de Narciso, desde grandes jugadores de las grandes ligas, hasta pastores cristianos y católicos, hasta simples campesinos. Los tres días primeros días la pasaron a la intemperie, después les colocaron una lona negra que les cubrió. Comían galletas, sándwiches y, a veces, comida caliente.

Pero el tiempo se había agotado. Las 48 horas de ultimátum estaban a puno de vencerse... Fue ese tiempo crucial para que la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, ubicara las coordenadas exactas de la casa de seguridad. Con el apoyo de integrantes de la Fuerza Civil, planearon todo el operativo que se implementó el 10 de julio.

Un helicóptero Bell y 30 elementos de la Fiscalía y Fuerza Civil. Se enfilaron a la congregación el Jicacal del municipio de Catemaco, en una zona selvática a la orilla de la playa. Con una planeación táctica operativa, los elementos de tierra avanzaron primero con cobertura aérea, llegaron al lugar y los secuestradores abrieron fuego en su contra, repelieron la agresión.

Desde la aeronave descendieron a rapel agentes especiales y lograron ubicar el lugar exacto donde se hallaban las cinco personas, entre ellas Narciso. Se hablaron por radio y alguien confirmó "lo tenemos".

"Cuando dijeron mi nombre y respondieron ´lo tenemos, ese fue el mejor momento de mi vida, se convirtió en un gran llanto... nuestro corazón a mil, no se puede controlar... gracias a Dios que nos rescataron", afirma a la distancia y confiesa que lloró a mares.

Lograron ser detenidas ocho personas que fueron consignadas como probables responsables del secuestro agravado en contra del ex jugador de béisbol y cuatro personas más.

Además a los procesados se les vincula con al menos 21 secuestros, ocho en Veracruz, uno en Chiapas y 12 en el estado de Tabasco.

A su rancho del Cocuite la gente ha llevado pollos, gallinas, puercos, borregos y las panaderías de la región pan para las personas que van a visitarlo y Narciso se encuentra feliz, porque aún retumban en su cabeza aquellas palabras de sus victimarios: "Estas viviendo tiempo extra, te vamos a ejecutar...".