El escándalo de Conade no mete pie a la carrera de Ana Guevara

Deportistas como la clavadista Paola Espinosa y la esgrimista Paola Pliego dieron una calurosa bienvenida a la medallista olímpica Ana Gabriela Guevara Espinoza a la dirección de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte (Conade) a través de un video en diciembre de 2018. “Bienvenida, Ana”, le decían entre acrobacias. Pero en 2019 empezaron las quejas y ahora, a un mes de que el pebetero olímpico sea encendido durante el inicio de los Juegos Olímpicos Tokio 2021, la institución vuelve a estar en llamas.

“Más allá de mi situación en particular, esta incertidumbre por falta de procesos claros [de selección] está afectando a toda una generación de deportistas de una manera inimaginable. Nuestra mayor competencia debería de ser en nuestras canchas, en nuestros velódromos y no con nuestras autoridades”, dijo en sus redes sociales Jessica Salazar, subcampeona del mundo en ciclismo de velocidad e integrante de las Fuerzas Armadas que no fue seleccionada para participar en este encuentro global de atletas por criterios de selectividad distintos a los acostumbrados y sin previo aviso.

Es el mismo caso de la clavadista y aspirante a una diputación plurinominal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Paola Espinosa, quien pese a ganarse su plaza desde 2019 señaló directamente a Guevara de orquestar su exclusión del equipo de clavados por declinar pronunciarse en contra de la eliminación “por malos manejos” del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR), un fideicomiso de los más de 100 cancelados por órdenes del Ejecutivo con el que se daba apoyo económico a casi 800 atletas de alto rendimiento.

Jessica Salazar cuando se convirtió en febrero de 2020 en subcampeona mundial de ciclismo en Berlín. Foto: Comité Olímpico Mexicano.

Durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, el Comité Olímpico Mexicano (COM) denunció que el entonces director de la Conade, Alfredo Castillo, utilizó recursos del referido FODEPAR para pagarle miles de pesos mensuales a sus amistades como Israel Valero, Ricardo Langre y Julio César Everardo, entonces representantes de diferentes instituciones deportivas.

Pero los escándalos durante la gestión de Castillo, quien fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), continuaron tras la llegada de Guevara. En los últimos tres años, la Comisión ha sido blanco de señalamientos por el recorte de becas, falso antidoping y amiguismo.

Además, la Función Pública siguió detectando irregularidades en el FODEPAR, a lo que se suma una reciente auditoría de la Cuenta Pública 2019 sobre falta de documentación para comprobar pagos de contratos millonarios para bienes y servicios que concluyó en una denuncia de extorsión contra la excorredora. La también exsenadora del Partido del Trabajo (PT) se ha defendido ante cada flecha lanzada en su contra.

RECORTE A BECAS ENTRE GASTO IRREGULAR

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó inconsistencias que de manera reiterada cometieron en 2019 servidores públicos de la Conade en la comprobación del uso de recursos públicos de “Atención al Deporte”, un programa destinado a otorgar servicios integrales para elevar el nivel competitivo de los atletas de alto rendimiento.

En ese año, el primero de gestión de Ana Guevara y cuando se celebraron los Juegos Panamericanos de Lima, la institución contó con un presupuesto de 679 millones 135 mil pesos para dicho programa. Por falta de documentación suficiente que acreditara la totalidad de los pagos o servicios recibidos, las irregularidades en contratos por adjudicación directa suman un monto por aclarar por 186 millones 706 mil pesos, el 27 por ciento del presupuesto de ese rubro.

A la par de ese cuestionado gasto, en junio del 2019 diversos atletas acusaron el recorte de sus becas provenientes del FODEPAR como el deportista olímpico de judo Nabor Castillo Pérez, cuyo apoyo pasó de 5 mil a 2 mil pesos o la clavadista de altura y medalla de oro en Fina 2017, Adriana Jiménez, quien meses después ganó un amparo para que se le devolviera la beca de 20 mil pesos. Los montos van de los mil a los 30 mil pesos y dependen de la categoría.

Nabor Castillo en competencia de judo / Foto: Nabor Castillo.

Desde la dirección de Jesús Mena (2012-2015) y de Alfredo Castillo (2015-2018) la inercia era la misma. La Unidad de Datos de SinEmbargo informó que la Conade erogó al menos 397 millones de pesos en gastos dispensables como propaganda, banquetes y “excursiones” a Acapulco o Six Flags, casi dos veces más que los 216 millones de pesos destinados para las becas económica deportiva entre atletas sobresalientes.

Además el número de beneficiarios disminuyó un 42.5 por ciento en seis años. Mientras que en 2012 dio un total de 2 mil 688 becas académicas y deportivas (convencionales y paralímpicas), en el 2018 hubo 1 mil 547 becas dadas.

Ante la disminución del monto en 2019, la Conade argumentó que se encontraron inconsistencias de deportistas que ya no están activos o que no cumplen con un sustento técnico que lo respalde. La directora Ana Gabriela Guevara aseguró que en agosto de 2019 se les acabaría el recurso al grado de que ya no podrían pagar lo básico como la luz por el recorte presupuestal de 70 millones de pesos.

La clavadista Adriana Jiménez obtuvo medalla de plata en Gwangju / Foto: Ady Jiménez. “Para los atletas se volvió normal tocar la puerta de la dirección y recibir apoyos discrecionales”, declaró aquel verano en una comparecencia ante Senadores.

En una previa entrevista televisiva incluso lo calificó de berrinche. “Sí hay recursos, lo único que hicimos fue pedirle a los atletas que ayuden con los ajustes, que den resultados. Esto se dio porque revisando paso por paso se encontró con 130 atletas irregulares dentro del FODEPAR y entre esos deportistas hubo quien se quejó que ganaba más un joven dentro del programa de Construyendo el Futuro [el medallista de judo Nabor Castillo]”.

En el Programa Anual de Trabajo, la Conade planteó que para 2020 se tenía programado otorgar 2 mil 200 becas económicas deportivas como reconocimiento a sus resultados en eventos nacionales e internacionales, esto es, más que en 2019 y 2018.

LA SIMULACIÓN DE ADJUDICACIÓN

En el marco de este reclamo por una reducción del monto de las becas deportivas, la Conade contrató por adjudicación directa a Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad (CIMCSA) por 16 millones 901 mil pesos para el servicio de alimentación para deportistas, entrenadores, equipo multidisciplinario y eventos especiales del 14 de agosto al 31 de diciembre de 2019. Un año después este negocio terminó en una denuncia por presunta extorsión contra la titular Ana Gabriela Guevara.

El trato, en primera, fue sin comprobar las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad ni exigirle los requisitos mínimos, observó la Auditoría Superior de la Federación. La misma Comisión detectó incumplimientos en sus servicios como la falta de personal para operar en cada centro, retraso y equipo en mal estado “lo que generó accidentes a los atletas”, por lo que se rescindió el contrato el 12 de noviembre de 2019. Pero la ineficiencia no fue la irregularidad más grave.

La Auditoría no localizó a la persona moral en su domicilio fiscal reportado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En el domicilio indicado en el contrato tampoco se logró, ya que el inmueble se encontró bajo resguardo de personal de la Fiscalía de Veracruz por la presunta comisión de delitos cometidos por los representantes de la empresa, quienes se encontraban recluidos.

De acuerdo con información solicitada por el órgano auditor a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), CIMCSA transfirió 14 millones de pesos –de los más de 16 millones del contrato con la Conade– a cuatro personas morales (Ghetto Drink, Servicios Empresariales Exfer, Novca Group, Planeacion y Proyectos de Energía) y 160 mil pesos a una persona física. El domicilio de Novca Group, a quien le transfirió 2 millones 548 mil pesos, es el mismo de CIMCSA.

Una de las personas recluidas y miembro de la empresa de alimentos dijo a la ASF que Carlos Solórzano Pineda, representante legal de Cocinas Industriales, se reunió con personal de la Conade en junio de 2019 en un hotel de la Ciudad de México, donde pactaron los términos del contrato. La persona testigo estaba en la mesa colindante. El dueño realizó un pago inicial de 150 mil pesos para la adjudicación del contrato a personal de la Comisión y en marzo de 2020 se realizaron pagos finales.

“Se les hizo entrega de documentación de tres empresas entre ellas CIMCSA, Lo Mejor para Hospitales, y una más de quien no recordaron el nombre [Industrias Casoal], consistente en identificaciones, hojas membretadas, actas constitutivas y poderes para que simulara el proceso de adjudicación”, se dice en la auditoría. “Por último, personal de la Conade le solicitó al dueño de CIMCSA que se facturara el servicio por montos mayores al servicio prestado”.

Ante ello, la ASF detectó un probable daño por un monto de 14 millones 855 mil pesos por no acreditar que Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad prestó los servicios para los que fue contratada en agosto de 2019.

En mayo de 2020, Carlos Solórzano, representante legal de Cocinas Industriales, denunció ante la Fiscalía de Veracruz y ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, por solicitar dádivas para otorgar el contrato millonario a través de un tercero. En la denuncia se señaló como la intermediaria de Guevara a Armida Ramírez Corral, exalcaldesa suplente de Xalapa en 2004. El dueño agregó en la denuncia que no recibió pago alguno durante los seis meses de suministro de alimentos, por lo que su empresa se fue a la quiebra.

Para Guevara sólo hubo una explicación: “sólo por hacer mitote tiene todo el título grande de campaña negra”.

Paola Pliego en una competencia de esgrima en Roma 2018 / Foto: Paola Pliego.

En esas fechas del cierre del dudoso contrato millonario, la esgrimista Paola Pliego –una de las deportistas que felicitó a Guevara en aquel lejano video de 2018– decidió nacionalizarse para ser deportista de Uzbekistán y seguir su carrera rumbo a Tokio, ya que en México fue víctima de un falso positivo en el examen de antidopaje por parte del Laboratorio de la Conade previo a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Por ese error no pudo competir.

“Sin importar mis esfuerzos y resultados, fui víctima de la corrupción de los dirigentes deportivos y de sus intereses personales”, reclamó entonces.

Dos años después, el 23 de abril de 2021, la Décima Sala Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó la sentencia definitiva en que se reconoció nuevamente el daño que le causaron y ordenó a la Conade indemnizarla por 15 millones de pesos.

“Es una oportunidad para que la Conade cumpla con la sentencia y espero que con ello reconozcan la cadena de injusticias”, expresó Pliego en un mensaje colgado en sus redes.

ENTRENADOR DEL PRESIDENTE A LIMA

La falta de comprobación de pagos por parte de Conade se dio en otras contrataciones durante 2019, de acuerdo con la Auditoría. En el ejercicio fiscal 2017 celebró con la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH) un contrato por 279 millones de pesos con modificación en 2019 por 116 millones 314 pesos para servicios informáticos y desarrollo tecnológico. Pero no presentó la documentación que acredite la prestación total del servicio, por lo que se presume un probable daño por 103 millones 356 mil pesos.

También celebró con el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) de la República de Cuba un “Convenio de Colaboración” para la preparación de atletas por 29 entrenadores cubanos y la entrega de mil 287 pruebas antidopajes por 15 millones 572 mil pesos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. Sin embargo, los entregables proporcionados por la Comisión no justificaron ni comprobaron el pago ni acreditaron los servicios por el total del dinero.

A la par de esos contratos se celebraban los Juegos Panamericanos de Lima 2019. El quiropedista Héctor García, director del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (CNAR), fue acreditado para viajar a ese evento. Como puede verse en las fotos que subió con atletas en sus redes sociales, gozó de un gafete categoría A2, con el cual tuvo acceso a las áreas técnicas, al transporte para deportistas, a la villa y al comedor.

El promotor del deporte Héctor García con Brigida Acosta / Foto: Twitter de Héctor García.

No tenía ninguna función para presentarse, pero es quien ayuda al Presidente Andrés Manuel López Obrador a “macanear”. Guevara lo justificó diciendo que serviría para brindar mejores servicios a los seleccionados panamericanos.

Otra amistad beneficiada ha sido Cynthia Maribel Leyva Roa, jefa del Departamento de Apoyos Educativos del CNAR. No es deportista ni entrenadora, pero de igual forma fue vacunada el 18 de marzo pasado como los atletas que competirán en los Juegos Olímpicos de Tokio. Leyva Roa fue secretaria de Ana en la fracción parlamentaria del PT cuando era Senadora. La Conade explicó que tuvo que ser inoculada para evitar contagios, porque trabaja cerca en el lugar donde entrenan los deportistas.

LUPA DE FUNCIÓN PÚBLICA

A partir de siete auditorías en 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) identificó un daño de 50 millones 800 mil pesos en el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR) de la Conade ya dirigida por Ana Gabriela Guevara.

De las 22 observaciones, seis corresponden al referido FODEPAR por desapegos normativos en la designación de técnicos responsables, en la designación de entrenadores deportivos y en las comprobaciones irregulares de recursos otorgados a entrenadores y Federaciones.

La CONADE, según Función Pública, reintegró el equivalente del 90 por ciento del monto. Pero en agosto de 2020, como parte de una de estas observaciones no aclaradas, la SFP suspendió a Israel Benítez, subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade, porque permitió que personas ajenas utilizaran para beneficio propio las instalaciones de Villas Tlalpan, exclusivas para atletas de alto rendimiento.

Sólo un mes después, y pese a que la lupa de la Función Pública seguía en 2020 por el fideicomiso, la Comisión rentó un vehículo a Guevara por 363 mil pesos con la empresa Value Arrendadora para el periodo del 24 de septiembre al 31 de diciembre del año pasado, reportó la revista Proceso.

En febrero de este año, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a dos servidores públicos más por irregularidades en el ejercicio y comprobación de recursos públicos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar): Tania Ibeth Sierra González, jefa del Departamento de Inversión y Evaluación Fiduciaria; y Arturo Contreras Bonilla, director de Alto Rendimiento.

El expediente fue enviado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Las tres personas sancionadas son del equipo cercano a la titular Ana Gabriela Guevara, quien ha sostenido en múltiples ocasiones que la Conade es víctima de difamación y no ha asistido a comparecer este año pese al llamado del Senado, su antiguo lugar de trabajo.