El Espanyol derrota al Atlético de Madrid y sueña con Europa

BARCELONA (EFE).- El Espanyol mantiene viva la llama europea tras golear al Atlético de Madrid (3-0), en el RCDE Stadium, tras un doblete de Borja Iglesias en la reanudación y un autogol de Godín después de una carrera espectacular de Pedrosa justo antes del descanso.



El encuentro presentó una de las peores versiones del cuadro rojiblanco esta temporada, sin contundencia en defensa ni acierto en la portería contraria. Al anfitrión, que jugó con su nueva camiseta para la temporada 2019-20, le salió todo bien ante su afición y encadenó su séptimo choque sin perder.



El partido arrancó con equilibrio. Diego López intervino muy pronto, frenando un uno contra uno de Morata a los dos minutos. La defensa blanquiazul sufría, aunque ganó en seguridad pronto. El Atlético de Madrid no salió a especular. Presionaba en campo contrario, aunque no frenó suficiente la salida de balón local.



A los doce minutos, el balón se le escapó de las manos al meta gallego y Koke estuvo cerca de adelantar a los suyos. Todo acabó en un susto. Era un pulso de ida y vuelta, aunque los acercamientos al área rival del anfitrión eran menos venenosos, más allá de algún lanzamiento de falta que no encendió las alarmas de Oblak.



Los de Simeone lo intentaban por la banda de Pedrosa, sin éxito. Koke y Morata amenazan a los pericos, pero no iban a más. El Espanyol, por su parte, logró conectar con fluidez con su parcela ofensiva. La conducción de Melendo habilitó a Borja Iglesias, pero el 'Panda' no pudo controlar para definir con claridad.



Antes del descanso, ambos equipos siguieron con sus tímidos avisos: un tiro de Darder desviado y un remate muy débil de Lemar que atrapó Diego López. La mejor llegó al final. Justo en el minuto 45, Pedrosa puso la sexta marcha y se escapó por velocidad de todo el Atlético desde el carril izquierdo.



El canterano dribló con acierto y centró el balón en paralelo a la línea de fondo. Godín, intentando despegar la ocasión, empujó el balón al fondo de la red de Oblak. La espectacular acción del blanquiazul supuso un mazazo tremendo para los de Simeone en el peor momento.



Tras el descanso, el Atlético de Madrid quiso reponerse pronto. Amenazó Filipe con un centro que dejó claro el hambre habitual del cuadro de Simeone, pero sus amenazas se diluyeron ante el planteamiento del Espanyol.



Los de Rubi, que se han dejado remontar varias veces en este curso, han aprendido la lección. Lo dejó claro Borja Iglesias, en el minuto 52, al aprovechar una precisa asistencia de Melendo y batir a Oblak con un disparo cruzado.



El partido era blanquiazul. Darder, en el 68, volvió a probar fortuna ante el portero esloveno, aunque esta vez el meta atajó su latigazo. El peligro nació, una vez más, de la banda de un rapidísimo Pedrosa. El Atlético de Madrid lo intentaba a la contra, sin éxito.



La guinda a la fiesta del Espanyol llegó en el minuto 88. Juanfran cargó contra Puado dentro del área y el colegiado señaló penalti. Borja Iglesias definió con autoridad y cerró definitivamente el choque. No era el día del Atlético, desinflado tras quedarse sin opciones matemáticas de luchar por el título y que deberá esperar para amarrar el segundo puesto.



- Ficha técnica:

3 - Espanyol: Diego López; Rosales (Víctor Sánchez, min.85), Naldo, Hermoso, Pedrosa; Darder, Roca, Granero; Melendo (Sergio García, min.90), Wu Lei (Puado, min.78) y Borja Iglesias.



0 -Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Savic (Correa, min.46), Godín, Filipe; Koke, Rodri (Montero, min.59), Saúl, Lemar (Vitolo, min.59); Griezmann y Morata.



Árbitro: Munuera Montero (Comité andaluz). Mostró cartulina amarilla a Saúl (min.17), Marc Roca (min.38) y Morata (min.60).



Goles: 1-0, Godín, min.45 (p.p.); 2-0: Borja Iglesias, min.52. 3-0: Borja Iglesias, min.90.



Incidencias: Partido de la trigésimo sexta jornada de LaLiga Santander disputado en el RCDE Stadium ante 20,207 espectadores. El Espanyol presentó y jugó con la camiseta para la temporada 2019-20.