El espectacular nocaut de "Bronco" Lara para ser campeón

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL). - El mexicano Mauricio "Bronco" Lara se convirtió este sábado en nuevo Campeón de peso pluma, de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), y lo hizo como lo prometió, desatando una guerra en la casa del ahora exmonarca Leigh Wood, en el Nottingham Arena, de Inglaterra.

Un gancho de zurda en el séptimo round fulminó al inglés, cuya esquina, al verlo tambaleante, aventó la toalla decretando el triunfo del púgil nacido en la Ciudad de México, quien, a los 24 años, alcanzó la gloria en el ensogado.

El destino estaba marcado para el "Bronco", quien tomó ventaja cuando un cabezazo accidental en el primer asalto bañó de sangre el rostro del campeón. En el segundo, gancho de derecha del mexicano estuvo a punto de mandar a la lona a quien defendía por tercera ocasión su fajín.

Después, el combate fue un toma y daca sin tregua, tan parejo, que Wood, en el sexto episodio, pidió el apoyo del público, como presagiando que su tercera derrota estaba por llegar.

"Leigh Wood pega muy fuerte, la verdad, me siento muy contento de haber derrotado a un gran campeón", dijo tras la batalla Mauricio Lara, a quien le espera una fiesta en su barrio, la famosa colonia San Felipe de Jesús.

Existe una cláusula de revancha directa, así que el segundo episodio de esta rivalidad solo requiere de fecha para concretarse.

"Gracias a toda la gente que vino. Me siento contento por este campeonato, es lo que he soñado desde que tenía 8 años, la gente aquí es muy hermosa", respondió el nuevo campeón mexicano, quien, al momento del desenlace, estaba abajo en las tarjetas de los jueces.

Fue la tercera pelea de Mauricio Lara en suelo inglés, antes venció y empató ante Josh Warrintong (2021), quien aprovechó el triunfo del mexicano para encararlo antes de que este bajara del ring, exigiéndole una oportunidad para enfrentarlo.