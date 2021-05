El Estadio Azteca cumple 55 años de historia

A las 12 del día del 29 de diciembre de 1966, hace 55 años, la pelota comenzó a rodar en la cancha del estadio Azteca.

Un juego amistoso entre América y Torino de Italia inauguró al Coloso, siendo el brasileño Arlindo, jugador de los entonces cremas, el anotador del primer gol.

El estadio ha sido sede de varias gestas deportivas y escenario de todo tipo de espectáculo y mañana albergará la final del Guardianes 2021 entre Cruz Azul y Santos Laguna.

Cuando el Azteca fue abierto, su capacidad era para 110 mil espectadores, pero después de fue modificado con las diferentes adecuaciones y remodelaciones que ha tenido. Actualmente en el inmueble deben entrar oficialmente, 87 mil 700 personas.

EVENTOS

Entre los eventos que el Azteca ha acogido están:

Dos Copas del Mundo, inauguración y finales. Mundial 1970 y Mundial 1986

Juegos Olímpicos México 68

Copa Confederaciones 1999

Copa de Oro 1993

Copa de Oro 2003

Mundial Sub-20 1983.

Mundial Sub-17 2011

Final Mundial Sub-17 2011

Sede de la final de la Copa Libertadores 2001: Cruz Azul-Boca Juniors

Sede de la final Copa Sudamericana 2007:. América-Arsenal.

Conciertos

Michael Jackson: Dangerous World Tour

Paul McCartney: On the Run y One On One Tour

U2: Vertigo Tour y U2 360° Tour

'N Sync: Pop Odyssey Tour

Religión

Juan Pablo II: visita pastoral 1999