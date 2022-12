El futbol mexicano se ha estancado

Luego de la dolorosa eliminación de México en el mundial de Catar 2022, es necesarios realizar una reestructuración en el futbol mexicano y es que existen muchos factores que están afectando al deporte más popular de México, que no les ha permitido crecer y alcanzar los objetivos que se han fijado a lo largo de los años.

Es por ello que nos dimos a la tarea de platicar con algunos de los protagonistas del futbol local, para saber su opinión al respecto, Jesús Meléndez, presidente del Club Zorros FC San Luis de tercera división y de la Academia de Futbol Atlas FC San Luis, comentó que la eliminación de México afecta al futbol mexicano, el cual se ha estancado.

“Como protagonista del futbol de ascenso, la cantidad de extranjeros ha venido a perjudicar al futbol mexicano, ya que ellos están obstruyendo el paso de los buenos jugadores mexicanos, y es que ellos, están tapando las oportunidades para los mexicanos, ya que hay buenos delanteros aztecas y por su pase también son escasos los porteros nacionales”.

Y agregó: “Otro problema, es el hecho de que no hay descenso y entonces los jugadores no juegan a tope, porque saben que el club va a pagar una multa y con ello se arregla todo, otro problema que existe, es lo exagerado lo que se les paga a los jugadores, por lo que debería de haber un salario tope y que su prioridad fuese irse a jugar a Europa, el irse a rozar a otras ligas”.

Se tiene como ejemplo a Canadá, que hizo un buen papel en la eliminatoria, a pesar de sus resultados en el mundial, pero viene empujando fuerte y están haciendo bien las cosas, por su parte Estados Unidos, la mayoría de sus jugadores están en otras ligas.

Jesús Meléndez mencionó: “Con relación a la selección es importante respetar los procesos, tener un entrenador mexicano, o un extranjero que tenga un buen tiempo en la liga mexicana, para que conozca a fondo al jugador mexicano y su entorno, que se reduzca el número de extranjeros, porque los equipos de las demás ligas, tienen una buena base, pero luego no hay lugar para que sigan progresando y mejor se van a jugar a las ligas en donde les dan dinero por sus servicios”.

MIGUEL ÁNGEL ORTEGA

El ex árbitro profesional potosino Miguel Ángel Ortega, señaló que los directivos del futbol mexicano deben de observar que los puestos claves, los están ocupando los extranjeros y ante esto no hay jugadores mexicanos en esas posiciones y, por lo tanto, deberían de fomentar más las fuerzas básicas y no permitan tantos jugadores extranjeros en nuestro futbol.

“Ya se pudo observar que no hay delanteros mexicanos, que esos puestos claves están en manos de extranjeros, y por lo tanto al existir tantos lugares para los jugadores foráneos, se tapa el proceso de los jugadores mexicanos jóvenes que quieren llegar a los equipos de la Liga MX”, comentó el ex nazareno.

Y agregó: “Otro punto importante es que como no hay ascenso, es un retroceso, ya vez al Atlante que ha quedado dos veces campeón y sus jugadores no han podido llegar al máximo circuito, siendo todos ellos talentosos, lo malo de los directivos es que solo ven lo económico, pero con estas situaciones, nuestro futbol está mal”.

Miguel Ángel mencionó: “Afecta mucho la cantidad de extranjeros que hay en el futbol mexicano, ahorita en la liga en donde participo, solo se permiten tres extranjeros, y se puede apreciar la excelente calidad que hay que los jugadores mexicanos que deseen sobresalir y que no pueden llegar a la máxima división del futbol mexicano, porque no hay lugares”.

Para concluir señaló: “Lo principal es que los directivos deben de dejar de ver a los jugadores como un fajo de dinero y deben de cambiar, que haya un mejor proyecto a los jóvenes mexicanos en la primera división, menos extranjeros”.

JULIO VALADEZ

El ex jugador que vertió su punto de vista fue Julio “Fanta” Valadez, quien mencionó: “Si analizamos el primer partido, los dos equipos especularon, no tuvimos llegadas al marco, los dos se mantuvieron en el mismo ritmo, no pasó nada, yo pienso que lo grave de la selección mexicana es que no hay quien meta los goles y nos conformamos con lo que pase, sin duda que es un gran fracaso”.

“Los seleccionados por esa gran afición que tenemos deberían de ser más profesionales, y no se la parten, el partido que más me gusto fue contra los árabes y se vio la calidad para enfrentar ese partido, contra Argentina, no tuvimos ningún disparo y se defendieron bien, pero en cuanto los argentinos apretaron, los nuestros dejaron de hacer lo que venían haciendo y ya no tuvimos nada”, mencionó Julio Valadez.

Otro punto que mencionó el “Fanta” es: “Para que quieres tantos extranjeros y lo malo es que los puestos importantes lo tienen ellos, en este mundial, no se tuvieron balones para poder anotar, en el caso de Raúl Jiménez, en su momento Nacho Trelles comentó: ‘No hay mejor doctor que el mismo jugador, él hubiera dicho que no estaba al cien, además de que lo veo diferente desde su lesión y en Inglaterra no ha jugado constantemente’”.

Los directivos que arriesgan su lana, deben de pensar, en hacer una buena inversión para ser protagonista de los torneos, y en hacer un equipo ganador, que llene el estadio, mucho se ha dicho de que el futbol no es negocio, pero nadie lo deja, hay buenos jugadores en México hay calidad, pero en lo momentos importante como en esta ocasión, no pasó nada”.