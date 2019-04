El futbolista egipcio Mo Salah, "titán" más influyente dentro de los 100 de Time

Su descripción, firmada por el presentador de la HBO John Oliver -que confiesa su devoción por el deportista-, destaca que "Mo Salah es un mejor ser humano que futbolista. Y es uno de los mejores futbolistas del mundo".



"Tendrías dificultades para encontrar a un atleta profesional en cualquier deporte menos afectado por su éxito o estatus que Mo, lo que es increíble porque no puedo imaginar la clase de presión que viene con la intensidad de la adoración que recibe", destaca el humorista.



Salah es el principal jugador de la selección egipcia y tuvo un papel destacado al clasificar al combinado nacional para el Mundial de Rusia de 2018 tras 28 años de ausencia del país de los faraones.



Además, fue nombrado mejor jugador de la Premier League por su desempeño en el Liverpool.



"Mo es una figura icónica para egipcios, fans del Liverpool y musulmanes alrededor del mundo, y aún así siempre se presenta como un hombre humilde, pensativo y gracioso que no se toma nada de esto demasiado en serio", prosigue Oliver.



Del futbolista destaca "que juega con una alegría contagiosa. Siempre me he preguntado qué se sentiría al ser capaz de jugar tan bien como él, y al ver su cara iluminarse después de que haya hecho algo increíble, tienes la sensación que te confirma que es tan divertido como te gustaría que fuera".



La categoría de los titanes incluye también a otros jugadores, en su caso de baloncesto como Lebron James o de golf como Tiger Woods; importantes ejecutivos como el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg; el creador de series Ryan Murphy o el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell.