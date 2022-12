El gol de Pelé ante México en el Mundial de 1962

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 30 (EL UNIVERSAL).- Edson Arantes do Nascimento "Pelé", falleció este jueves 29 de diciembre en Sao Paulo a causa de una falla multiorgánica provocada por la progresión del cáncer de colon.

El delantero brasileño escribió su nombre con letras de oro en los canales del futbol tras conquistar tres Copas del Mundo (1958, 1962 y 1970) con La Verdeamarela.

"Pelé", con apenas 17 años, se presentó ante el planeta en Suecia 1958, donde finalizó como goleador de la selección de Brasil con seis anotaciones (dos en la final).

Cuatro años después, en Chile 1962, "O Rei" arribó al Mundial con 21 años y una lesión en la ingle; sin embargo, el esguince no le impidió jugar y regalarnos uno de los mejores goles en su trayectoria.

Ante México, en el primer partido, el considerado mejor futbolista de todos los tiempos tomó el balón por la banda derecha y, con un amague, se quitó a un rival; a base de velocidad y potencia, esquivó al segundo; sin miedo y con fuerza le ganó un tapón al tercero; antes de ingresar al área, burló al cuarto; con la presión del quinto, definió con un zurdazo inalcanzable para Antonio "La Tota" Carbajal.

Era el segundo tanto del encuentro. Brasil derrotó 2-0 a El Tri y "Pelé" incrementó su cuota goleadora en el torneo más prestigioso del mundo; no obstante, esa significó su única anotación en aquella Copa del Mundo.

El gol es considerado como mágico y fabuloso. Además, es comparado con el que Diego Armando Maradona consiguió, en México 1986, ante Inglaterra.