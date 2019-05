El Gran Premio 2019 sería el último de la tercera etapa de Fórmula 1 en México

La confirmación del regreso del Gran Premio de Holanda a la Fórmula Uno ha puesto en problemas la continuidad del Gran Prix mexicano y ha reducido las posibilidades de que Corporación interamericana de Entretenimiento (CIE), la empresa encargada de su organización, pueda mantener la fecha en el país.

La carrera holandesa tendrá una duración de tres años e iniciará a partir del 2020, el mismo año en el que el Gran Premio de México ya no se correría. Por si fuera poco, Jean Todt, presidente de la FIA, ha mostrado su beneplácito de sumar la carrera en Holanda, especialmente por la creciente popularidad de la joven estrella holandesa de Red Bull, Max Verstappen.

El regreso de esta carrera no es el único problema para la continuidad del Gran Premio de México. También se encuentra la reciente inclusión del Gran Premio de Vietnam, que aseguró su presencia en el serial a partir del 2020.

Pero quizá el problema más grande para mantener la carrera mexicana se debe a que CIE no pudo cerrar por sí sola el acuerdo para renovar el contrato con la F1, luego de que el gobierno federal anunciara que no colaboraría económicamente para mantener el evento y que el gobierno de la Ciudad de México pondría una parte insuficiente para tratar de mantenerlo.

A la Fórmula Uno le conviene amarrar la mayor cantidad de carreras que pueda antes de que termine esta temporada. Con la inclusión de Holanda ha amarrado 19 fechas, mientras que cuatro, incluida la de México, aún siguen en incertidumbre.

La F1 ya ha corrido una temporada con 19 carreras en años anteriores, por lo que no sería extraño que lo hiciera nuevamente, aunque esta vez lo haría sin él Gran Premio que fue reconocido como el mejor de la temporada desde 2015.