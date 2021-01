El Hijo del Santo amenaza con demandar por usar su imagen

Una de las imágenes más representativas del país, pero sobre todo de la lucha libre, es la de El Santo. El mítico luchador que trascendió en el pancracio y en otros ámbitos que lo convirtieron en ídolo de multitudes.

Es tanto el cariño de la gente hacia El Santo que muchos ocupan su imagen incluso para hacer publicidad, sin embargo, es sin el consentimiento del heredero del enmascarado de plata, El Hijo del Santo, quien se ha hecho la fama de demandar a quienes portan su símbolo de forma ilegal.

En esta ocasión, en sus redes sociales manifestó su molestia por un restaurante en Monterrey, Nuevo León. Dicho establecimiento se hace llamar El Santo Monterrey, en el que ocupa la silueta de la máscara y una fotografía del luchador.

"Me pregunto: ¿cómo no quieren que tome acciones legales? Me critican porque defiendo mi Marca, mi nombre, mi imagen. ¿Ustedes que harían? ¿Por qué otorgan estos permisos y licencias?", cuestionó El Hijo del Santo a las autoridades del estado.

Muchos de los seguidores del luchador lo han criticado y hecho burlas por entrar continuamente en pleitos legales por el uso inapropiado de su imagen en diferentes sectores.