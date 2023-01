El inicio de año para los futbolistas mexicanos en Europa

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 16 (EL UNIVERSAL).- La temporada 2022-23 comenzó con cinco futbolistas mexicanos militando en las cinco grandes ligas europeas; sin embargo, tras el mercado invernal, dos más emigraron y se unieron a sus compatriotas.

Andrés Guardado (Real Betis) y Jesús Corona (Sevilla) en LaLiga, Hirving Lozano (Napoli) y Johan Vásquez (Cremonese) en la Serie A y Raúl Jiménez (Wolverhampton) en la Premier League son los jugadores que lideran la legión mexicana en Europa.

En diciembre del año pasado, se sumaron a la lista César Montes (Espanyol de Barcelona), quien arribó a la liga española, y Guillermo Ochoa (Salernitana), a la italiana.

Un escalón, por debajo de ese nivel, se encuentran Erick Gutiérrez (PSV), Santiago Giménez (Feyenoord) y Edson Álvarez y Jorge Sánchez (ambos en el Ajax). Todos ellos en la Eredivisie,

Por último, Diego Lainez (Sporting de Braga) en la Primeira Liga, Gerardo Arteaga (K.R.C. Genk) en la Jupiler Pro League y Orbelín Pineda (AEK de Atenas) en la Superliga de Grecia forman parte de ligas europeas de buen nivel.

La realidad es que, de todos ellos, muy pocos logran tener constante actividad en cada jornada, sobre todo en este inicio de año.

Guardado, por su edad (36), sólo juega algunos minutos con el Betis, pero cuando lo hace aporta su experiencia y llega a utilizar el gafete de capitán.

Jesús "Tecatito" Corona se lesionó en agosto de 2022 y tuvo que ser operado luego de la fractura de peroné y rotura de ligamentos cruzados. Desde entonces, no ha podido regresar a los terrenos de juego.

Montes a pesar de tener poco tiempo en su nuevo club, poco a poco comienza a ganarse un sitio en el equipo inicial.

"Chucky" Lozano continúa sin poder hacerse de un puesto en el once titular napolitano; no obstante, cada partido suma minutos al ingresar desde la banca.

Vásquez no disputa un cotejo oficial desde noviembre de 2022 y ni siquiera es convocado a la banca, pero su situación podría cambiar con el cambio de entrenador.

"Paco Memo", inmediatamente, se ganó la titularidad, pero ya recibió 11 goles en solo tres juegos tras su regreso al futbol del viejo continente.

Jiménez perdió la titularidad con la llegada de Diego Costa, aunque logra acumular minutos como suplente.

Erick Gutiérrez se convirtió en un jugador importante, incluso llegó a disputar los 90 minutos en la mayoría de los compromisos. Actualmente, es sustituido antes del silbatazo final.

Santiago Giménez cada vez suma más minutos, también contribuye con asistencias y se acaba de reencontrar con el gol tras una larga sequía.

Álvarez es el único mexicano, en Europa, que realmente es indispensable en su conjunto. Por tal motivo, se espera que ya logre dar el asalto a una de las grandes ligas.

Sánchez comenzó su aventura con pocos minutos, pero siendo habitual. En este inicio de año, ha completado los 90 minutos de juego.

Lainez es el que tiene un futuro incierto en el viejo continente. Ya cumplió cuatro años de haber emigrado y no ha logrado tener regularidad ni en Betis ni en Braga.

Arteaga, al igual que Álvarez, es otro mexicano titular en su equipo; sin embargo, la liga belga no es una de las principales ligas europeas.

Orbelín aprovechó el cambio de aires. Con el Celta de Vigo, estaba borrado, pero en el AEK tuvo impacto inmediato y es importante en el cuadro de Matías Almeyda.