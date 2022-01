El "inutilizable" césped de San Siro, un rival añadido para Inter y Milan

Las pésimas condiciones del césped de San Siro, duro, seco y destrozado por las frías temperaturas del invierno milanés y el alto número de partidos, se han convertido en un rival más para el Inter y el Milan, que consiguieron este lunes que se remplace con nueva hierba en vista del próximo derbi.

"El problema más grande es el césped, se está volviendo imposible jugar tanto para nosotros como para el Milan. No es una excusa, es verdad que podemos hacerlo mejor, pero llevamos todo enero sin poder jugar el balón", se lamentaba Simone Inzaghi, técnico del Inter, al acabar el último compromiso de su equipo.

"Nos obligó a cambiar de estilo de juego a nosotros y al Milan, que juega un grandísimo fútbol. No es regular, nunca ha estado tan duro y seco", agregaba.

EL FRÍO MILANÉS Y EL ALTO NÚMERO DE PARTIDOS

Se trata de un viejo problema para el Inter y el Milan, acostumbrados en los últimos años a convivir con un campo en malas condiciones, que debe ser sustituido periódicamente.

Son muchos los factores que causan este problema, entre ellos el alto número de partidos que se juegan en San Siro, coliseo compartido por Inter y Milan, y el frío del invierno milanés.

34 PARTIDOS EN 5 MESES

De hecho, desde el comienzo de la temporada, hace cinco meses, San Siro ya albergó 34 partidos, con un promedio de uno cada cuatro días y medio.

Este último fin de semana manifestó aún más este problema, pues el Inter jugó en San Siro el sábado ante el Venecia y el Milan lo hizo el domingo ante el Juventus.

Por si no fueran suficientes los encuentros de la Serie A, Copa Italia y Liga de Campeones de Inter y Milan, también se disputaron allí la Supercopa italiana y la fase final de la Liga de Naciones de la UEFA, ganada el pasado octubre por Francia ante España.

CASI UN 1/3 MÁS QUE EL BERNABÉU

Se trata de números muy altos, sobre todo si se comparan con los de otros grandes clubes europeos.

El Real Madrid disputó trece en el Bernabéu y el Manchester City jugó catorce en el Etihad Stadium, al igual que el París Saint Germain en el Parque de los Príncipes.

Y eso que tanto el City como el PSG suelen jugar más encuentros por temporada que Inter y Milan, pues sus respectivas Federaciones futbolísticas organizan cada año dos Copas nacionales, en vez de una.

En Inglaterra se disputa la FA Cup y la Copa de la Liga; en Francia se juega la Copa de Francia y la Copa de la Liga.

MÁS RIESGO DE LESIONES

Las pésimas condiciones del césped exponen además a los jugadores a riesgos añadidos de lesión, como le pudo pasar este domingo al sueco Zlatan Ibrahimovic.

El veterano delantero del Milan se retiró en la primera mitad del encuentro ante el Juventus con problemas en un tendón de Aquiles.

Pese a que no se pueda establecer con seguridad que su lesión haya sido causada por el césped, no cabe duda de que las articulaciones y los músculos sufren un estrés particular en estas condiciones.

Ante las protestas de Inter y Milan, se abrieron este lunes las obras para sustituir el césped en este parón para los compromisos de las selecciones americanas, con la mirada puesta en el derbi.

San Siro tendrá ahora dos semanas de descanso, antes de que Inter, líder, y Milan, segundo, se enfrenten el fin de semana del 5-6 de febrero.

¿EL NUEVO ESTADIO, LA SOLUCIÓN?

Ambos clubes anunciaron recientemente un proyecto para edificar un nuevo estadio, que seguirá siendo compartido, a pocos metros de distancia del actual San Siro.

Se trata de una Catedral ultra moderna dibujada por el estudio de arquitectos estadounidense "Populous", que costará unos 600 millones de euros y, según los planes, estará listo para 2027.

Queda por ver si las nuevas tecnologías ayudarán también a cuidar mejor el césped y a garantizar las mejores condiciones para disputar los partidos.