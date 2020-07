El Leganés de Aguirre gana y se mantiene con vida, pero ¿qué necesita para salvarse?

El Leganés, equipo dirigido por Javier Aguirre aún se mantiene con vida en la Liga Española tras derrotar al Athletic de Bilbao en la Jornada 37 de la Liga Española.

Javier Aguirre, entrenador del Leganés, consideró que era una obligación de su equipo jugar para ganar los dos partidos ligueros restantes contra el Athletic y el Real Madrid si quería aspirar a la permanencia, algo que aún los mantiene con vida después de vencer 2-0 al Athletic de Bilbao.

"Pueden ser seis puntos y no alcanzar, va a depender de lo que dejen de hacer los rivales, de que no sumen los dos rivales que están no a tiro pero lo más cerca posible. Con cuatro, con uno, con seis... tenemos la obligación de ir a por los seis puntos y esperar. Esa es nuestra obligación, jugar al fútbol pensando en ganar los dos y a partir de ahí esperar. Lamentablemente depender de otros tiene esas cosas, esperar que otros no sumen", dijo.

El Leganés ahora tiene que derrotar al Real Madrid, quien llegará como Campeón del futbol español en la última jornada y esperar que el Celta de Vigo no derrote al Espanyol de Barcelona.

Así que hasta el momento, "El Vasco" y su equipo siguen con vida y aspiraciones de mantener la permanencia en la primera división.