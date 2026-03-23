El Madrid logra vibrante triunfo

MADRID.- Vinícius Júnior anotó dos veces el domingo para liderar al Real Madrid, con 10 hombres, a una vibrante victoria 3-2 sobre el Atlético de Madrid y mantenerse en contacto con el líder de La Liga, el Barcelona.

Vinícius convirtió un penal a los 52 minutos para anular el gol inicial de Ademola Lookman en la primera parte, antes de que el delantero brasileño luego marcara el tanto de la victoria con un disparo con efecto a los 72.

Sorprendentemente, los goles fueron los primeros de Vinícius contra el Atlético en La Liga tras 12 derbis sin anotar. Había marcado una vez antes contra el Atlético en la Copa del Rey.

El Madrid tuvo que aguantar los últimos 12 minutos cuando Federico Valverde, quien había anotado para poner el 2-1 antes de que Nahuel Molina igualara para el Atlético, vio una tarjeta roja directa por una entrada de aspecto muy feo sobre Alex Baena.

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La expulsión casi le cuesta al Madrid cuando Julián Álvarez quedó libre y estrelló el balón en el poste a 10 minutos del final.

Pero el equipo de Álvaro Arbeloa resistió los minutos finales para asegurar que el Madrid, segundo en la tabla, se mantuviera a cuatro puntos del Barcelona con nueve partidos por disputar.

Jude Bellingham jugó los últimos 15 minutos en su primera acción desde que se lesionó el isquiotibial de la pierna izquierda en febrero.

Kylian Mbappé entró a los 64 mientras trabaja para recuperar la forma tras una lesión de rodilla.

Ninguno de los dos equipos tuvo a su portero titular bajo los palos, con ambos lesionados. Andriy Lunin fue titular por el Madrid en lugar de Thibaut Courtois, mientras que Juan Musso lo fue por el Atlético en lugar de Jan Oblak.