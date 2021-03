El Mazatlán FC no se achicará frente al América

El Mazatlán FC no se achicará cuando el Club América se presente este viernes en el estadio Kraken.

Camilo Da Silva Sanvezzo aseguró que el cuadro sinaloense saldrá motivado para enfrentar a las Águilas, además de que la presencia de público en el recinto le beneficiará a los locales.

"El América viene jugando muy bien y debemos estar en la misma intensidad. Ellos son muy contundentes, por lo que tenemos que igualarlos y anotar en las oportunidades que tengamos", comentó el oriundo de Sao Paulo, en videoconferencia.

"Todos los partidos son complicados y ante el América no será distinto. Iremos contra el mejor equipo de México. Queremos hacer un buen partido y quedarnos con los tres puntos", añadió, sobre la motivación que representa enfrentarse a uno de los grandes de la Liga MX.

Para Sanvezzo, tener aforo en el Kraken beneficia, debido a que las Águilas perdieron la costumbre de jugar con público, aunque vienen del Clásico Nacional, donde fueron recibidos por 10 mil 141, pero la mayoría fanáticos rojiblancos.

"Influye mucho, y nuestra afición siempre apoya. Desde que llegamos nos da mucha motivación, nos ayuda para los partidos y esperemos que mañana no sea diferente".

El Mazatlán FC, en caso de vencer al América de Santiago Solari, puede brincar hasta la séptima posición del Guardianes 2021, un paso más para la reclasificación rumbo a la Liguilla.