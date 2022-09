El motivo por el que Helmut Marko elogió a "Checo" Pérez

A-AA+

"Checo" Pérez finalizó sexto en el Gran Premio de Italia, luego de haber largado en el puesto 13 de la parrilla y tras problemas durante la carrera.

Pero eso no fue impedimento para que el mexicano sumara puntos desde el sexto peldaño y además consiguiera el punto de la vuelta rápida.

El tapatío quizá pudo haber terminado en un puesto más arriba, pero la carrera finalizó con un Safety Car, lo que provocó que ya no se corriera más.

Entonces vinieron una declaraciones de Helmut Marko sobre "Checo" Pérez, sólo que ahora no fueron en contra, sino destacando el trabajo del número 11.

"Lo empujaron, no sabemos en cuál curva, pero se dañó una goma y provocó vibraciones. Tuvimos que pararlo porque una parte se quedó atrapada, por eso el cilindro de los frenos sacó mucho humo", explicó el asesor de Red Bull en ORF y en PrimeF1.

"Luego hizo una muy buena carrera, sus tiempos estaban muy cerca de los de Max, pero el Safety Car fue una desventaja para él (checo), si no hubiera pasado a Hamilton y al que le seguía".