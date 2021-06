El Mundial para México está en riesgo, advierte Yon de Luisa

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, ha dado un golpe en la mesa. El castigo de FIFA a la Selección Mexicana por el grito discriminatorio, multa y dos juegos de veto, ha sido el colmo para el directivo que hace un enérgico llamado: "Hay que parar ya", y aceptó que ir al Mundial de Qatar 2022 y la sede del 2026, está en riesgo.

En conferencia de prensa, De Luisa señaló que a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho la FMF, los clubes, los medios de comunicación y hasta parte de los medios de comunicación, "esto no ha sido suficiente. Pido parar ya. El grito de 'Puto' nos está alejando de la Selección".

Desde septiembre de 2019, explicó: "presentamos el protocolo antidiscriminatorio debido a la modificación del artículo 13 de la FIFA que señala como sancionable cualquier acto discriminatorio".

De Luisa hizo un resumen de todo lo que ha hecho la FMF y los clubes para tratar de evitar estos gritos, lo que claramente no ha dado resultado. "Esto ya no es divertido. Después de las multas y vetos, que es donde estamos, seguirá la reducción de puntos, el perder el partido, la exclusión de un torneo y el descenso de categoría, en lo que a clubes se refiere".

El presidente de la FMF quiso ser enfático: "Esto es crucial, si no paramos esto puede ser devastador. Claro que está en riesgo el Mundial... Cómo queremos ser sede (para el 2026), si no podemos tener gente en nuestro estadio. Ojalá que las próximas sanciones nunca lleguen".

Hasta el momento, solo se ha castigado lo que sucedió en el Preolímpico de Guadalajara, "y sabemos que el juego contra Islandia está bajo investigación. Lo de la Liga de Naciones no sabemos cuándo será analizado".

Además está la duda si la sanción de dos juegos de veto, "es aplicable para Selección Absoluta, o puede pagarse en femenil, Sub-20 u otra. La redacción del documento nos deja abierto esto... Hay que esperar, estamos analizando bien todo y entregando los documentos que nos ha pedido la FIFA".

En la pasada administración, con Decio de María como presidente y Guillermo Cantú como secretario general, se tomó como estrategia el considerar el grito de "Puto" como parte del folklore mexicano, ahora no será así: "Es una estrategia que se definió con las circunstancias de ese momento. En mi administración desde el primer momento se rechazó esa expresión".

Aseguró De Luisa, que las campañas no han fallado: "La muestra está en que contra Honduras no hubo esa expresión".