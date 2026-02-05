El MVP de la NFL y otros galardones son anunciados en la gala NFL Honors

SAN FRANCISCO (AP) — El premio al Jugador Más Valioso de la liga y otros siete galardones de la AP-NFL serán anunciados la noche del jueves en la gala "NFL Honors", tres días antes del Super Bowl 60.

Christian McCaffrey es apenas el segundo jugador en ser finalista en tres categorías. Acompaña a Josh Allen, Trevor Lawrence, Drake Maye y Matthew Stafford en la puja por el MVP 2025 de The Associated Press.

Maye, quien liderará a los Patriots de Nueva Inglaterra en el Super Bowl contra los Seahawks de Seattle y McCaffrey también son finalistas para el Jugador Ofensivo del Año. McCaffrey y Lawrence están entre los finalistas para el Regreso del Año.

Un panel nacional de 50 miembros de los medios que cubren regularmente la liga completó la votación antes de que comenzaran los playoffs. Los votos fueron contabilizados por la firma de contabilidad Lutz and Carr.

Los votantes seleccionaron un grupo de cinco para los ocho premios AP de la NFL. Los votos de primer lugar valían diez puntos. Los votos de segundo a quinto lugar valían cinco, tres, dos y uno puntos.

Los otros premios que se presentarán el jueves en San Francisco incluyen Entrenador del Año, Entrenador Asistente del Año, Jugador Regreso del Año, Jugador Defensivo del Año, Jugador Ofensivo del Año, Novato Defensivo del Año y Novato Ofensivo del Año.