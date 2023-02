"El objetivo es poner a México en los mejores lugares", dice Diego Cocca

A-AA+

Tras haber arribado a la Ciudad de México la mañana de este viernes, Diego Cocca fue presentado de manera oficial como el nuevo director técnico de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol, donde brindó sus primeras palabras como timonel del Tri.

Visiblemente emocionado por tomar el reto más importante en su carrera hasta el momento, el entrenador argentino destacó la importancia de dirigir a la Selección Mexicana después de su experiencia como jugador y entrenador en suelo azteca.

"Me siento feliz y privilegiado de ser el DT de México. Es algo importante por ser el entrenador de este país que a mí me ha dado demasiado. He venido como jugador hace más de 20 años y me ha hecho crecer como persona y como profesional y me recibió otra vez como técnico. Para mí, tener la posibilidad de ayudar de este lugar a México para hacer crecer a su selección es un privilegio y una oportunidad que no podía dejar pasar" declaró Cocca.

Quien fuera bicampeón con Atlas aprovechó para agradecer a Rodrigo Ares de Parga y Jaime Ordiales por la oportunidad y confesó haber tenido charlas "que duraron horas" con el Comité de Selecciones.

"Me siento elegido, que no es poca cosa. Me siento seguro de poder trabajar de la mejor manera para hacer crecer a la Selección Mexicana. Quiero tener jugadores que se pongan la camiseta del país y que canten el himno y se sientan orgullosos y privilegiados por estar en el lugar en el que están. Y para eso, el primero que se tiene que sentir así soy yo y así me siento hoy. Lo único que les puedo prometer es seriedad, y el objetivo de poner a México en los mejores lugares." agregó.

Finalmente, agradeció a la directiva, jugadores y afición de Tigres, su último equipo en la Liga MX el cual dejó después de dos meses de trabajo.