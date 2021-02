El pacto que hicieron Guillermo Ochoa y Andrés Guardado

Andrés Guardado y Guillermo Ochoa llevan 16 años junto en la Selección Nacional Mexicana, han estado juntos en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, suman cuatro y tienen como meta llegar a cinco.

Así lo dio a conocer el volante del Betis que va a cumplir cien juegos en el equipo sevillano, en un programa especial que se realizó en su honor.

La relación entre Guardado y Ochoa data desde los inicios de su carrera y se mandaron mensajes de cariño.

Andrés Guardado recordó cuando Memo Ochoa le ayudó a firmar su precontrato con el Deportivo de La Coruña, una noche en Puerto la Cruz, Venezuela, "me llamaron para decirme que llegaría la oferta, pero tuvimos que bajar al lobby del hotel para recibir el Fax, ver la oferta y formar.

"Memo me ayudó a conseguir todo eso, a escondernos de la prensa que estaba en el hotel, porque nadie podía saber nada. Es un buen amigo. Soy su padrino de boda".

Ochoa por su parte elogió el profesionalismo del volante, "desde el inicio de su carrera ha sido muy profesional y por eso está donde está. Ojalá que me lo cuiden mucho para que dure muchos años más".

Guardado reveló que ambos tienen como meta: "Estar en un quinto Mundial. Memo no jugó los dos primeros, pero siempre ha estado ahí".