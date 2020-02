"El periodismo vive en zona de confort, sin riesgos", dice Rafa Puente

Poco tiempo ha pasado desde el regreso de Rafael Puente Jr. a los banquillos, sin embargo, ha dado de que hablar por sus declaraciones que por lo hecho dentro del campo, prueba de ello fue la goleada de Monarcas Morelia en la jornada pasada.

Ahora, Rafael Puente arremetió contra el periodismo y los medios, argumentando que es una carrera sin riesgo alguno en la cual ya tiene experiencia y que en el momento en el cual se sienta presionado como entrenador, ya sabe a donde ir para seguir trabajando.

"El día que me sienta presionado, prefiero dedicarme a lo que ustedes (periodistas). Que es una profesión que he ejercido, que respeto y te provee de una zona de confort, de mínimo riesgo, porque no hay riesgo. Puedo hacer una larga carrera sin problema".

Rafael Puente ha sido miembro de dos televisoras importantes como ESPN y mas recientemente TUDN, sin embargo, en todas ellas se ha empleado como analista. Estas plataformas lo catapultaron a los banquillos de Lobos BUAP, Querétaro y ahora los rojinegros del Atlas.