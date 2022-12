"El Perro" Bermúdez aclara su futuro: "No me estoy retirando"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 24 (EL UNIVERSAL).- La final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 entre Argentina y Francia se convirtió en el último partido narrado por Enrique "El Perro" Bermúdez en un mundial.

El experimentado comentarista de TUDN puso fin a una larga trayectoria en tierras qataríes, en las que fue reconocido por FIFA por su largo camino en el micrófono.

Minutos después del silbatazo final en el Estadio Lusail, usuarios en redes sociales que han crecido con el comentarista y su voz lamentaron el no poderlo escuchar más.

Una situación que aclaró ya Enrique Bermúdez, quien mediante su cuenta de Twitter confirmó su despedida de las Copas del Mundo, pero dejando claro que seguirá narrando partidos de la Liga MX.

"No me estoy retirando , algunos lo disfrutaran y otros se molestaran, fui muy claro al decir que era mi ultimo mundial", escribió dejando abierta la posibilidad de al finalizar su contrato con TUDN decir adiós.

"Tengo 2 años de contrato con TUDN en Miami , ahí llegara el momento de decir, adiós y muchas gracias!!", finalizó.