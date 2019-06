El Pibe en pulso

USTEDES SON MI PREMIO ESPECIAL

El fin de semana anterior ha sido espléndido para vuestro servidor, amables seguidores de esta columna que semanalmente aparece en la Sección Deportiva de Pulso.

¿Por qué? Porque el Jurado Calificador del Premio Estatal de Periodismo 2019, seleccionó mi trabajo cabeceado por los responsables de la Sección como "Ellos también fueron los grandes héroes", una historia de la época de oro del voleibol potosino, publicado el 2 de octubre del año anterior, y con un honroso segundo lugar en la categoría de Crónica Deportiva. Recibiré el reconocimiento, pero les aseguro que ustedes, amigos que me han felicitado, lectores que siguen mi labor periodística ¡son mi premio especial! Por eso, las gracias más expresivas.

Un trabajo propiciado por los grandes exponentes del deporte de las clavadas (y no me refiero a las que cometen los corruptos en el sistema público de ahora y de antes). El voleibol ha tenido una espléndida edad de oro en la pasada centuria y eso me movió a escribir sobre este magnífico deporte que infortunadamente no ha tenido el apoyo oficial suficiente, para su integral desarrollo.

¿Olvidar las hazañas de aquellos que también fueron los grandes héroes? De ninguna manera. Muchos han sobrevivido al paso del tiempo; otros se han ido pero su recuerdo está más vivo que los tórridos juegos que se escenificaron en el gimnasio de la Escuela Normal del Estado.

Recordemos, pues a estos personajes del voleibol de antaño, glorioso, triunfador, ejemplo para las generaciones que les han sucedido:

Esperanza Palomares, Socorro Palomo, Gloria Garza, Diana Silva, Guillermo Rodríguez, Eduardo Rico, Humberto Vaquero, Salvador Bravo, Raúl Jiménez, Roberto Gámez, Felipe Gallardo, Ignacio Mendoza y Enrique H. Flores.

Otros emprendieron el último viaje, el que no tiene retorno, pero el que lleva a la eternidad y están siempre presentes en nuestros pensamientos. Ellos: Guadalupe Silos, Licha Palomares, Domitila Uribe, Rosa Zamora, Antonio Jiménez, Francisco Shoup, Francisco Javier Pérez, Julián Villegas, Gabriel Rodríguez, José Cruz Narváez, Calixto Reyna, Humberto de Loera, Amado Aguilar, Víctor de la Rosa, Pedro Ovalle, Ramón Hernández, Leopoldo Palencia y Alejandrino Castañeda.

Algunos de sus logros: dos campeonatos nacionales, tres subcampeonatos y tres terceros lugares. Brillaron también en juegos internacionales, pues la selección de aquellos días enfrentó a la Selección de Cuba y al equipo de la Fuerza Armada de los Estados Unidos. Cabe destacar que la potosina Virginia Ledezma fue integrante de la selección mexicana de esta inigualable disciplina.

Para ellos, mi reconocimiento, pues tras muchos años de sus hazañas, siguen haciendo triunfar a gente que, como su servidor, tiene el gusto de escribir sobre la historia del voleibol de San Luis Potosí. El reconocimiento sincero del Pibe Moramar y gracias por propiciar mi segundo lugar en el Premio Estatal de Periodismo en la modalidad de crónica deportiva.

El viernes próximo tendremos dos acontecimientos que nos llenarán de orgullo; el primero, a partir de las 9:30 horas, la ceremonia de entrega de reconocimientos a los ganadores del Premio Estatal de Periodismo, el segundo ¡la fiesta de los periodistas! que como cada año nos reúne en una singular convivencia un poco alejados de las tareas de andar hora tras hora tras la noticia. ¡Allí estaremos!

Así las cosas, hasta el martes próximo, DM. Comentarios: miguelmoramartinez@hotmail.com