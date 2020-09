"El Piojo" se convierte en el DT con más triunfos en la historia

Adiós a José Antonio Roca. Hola a Miguel Herrera. "El Piojo" se convirtió en el técnico con más triunfos oficiales en la historia del América, 134, con la victoria 3-1 sobre el Mazatlán.

Así la leyenda de Herrera comienza y se agranda, dejando atrás a otro entrenador histórico como lo fue Roca, que como el actual técnico, también ganó dos títulos de Liga con el equipo azulcrema. Pero esa ya es otra historia.

No fue sencillo. Después de los primeros 45 minutos se temió que la fiesta no se completara, ya que Mazatlán opuso férrea resistencia, sólo fue hasta el segundo tiempo que el rival dobló las manos y empezó el festival de goles en honor al Piojo.

Las Águilas, más allá de las victorias de su técnico, con este resultado llegó a 16 puntos, empatando en la punta, por el momento a Cruz Azul; los sinaloenses se quedaron con seis, muy al fondo de la competencia.

Conforme pasaba el tiempo la tensión aumentaba. No llegaba el gol que le diera tranquilidad al América, o que le diera esperanza al Mazatlán.

Sebastián Córdova volvía a mostrar que es el jugador del América que tiene mayor claridad, por la banda izquierda desbordaba, una, dos, tres veces, pero ni Henry Martín, menos Federico Viñas, encontraban el desmarque adecuado para terminar la jugada.

El tiempo pasaba en el Mazatlán crecía la confianza, su actitud ya no era nada más defender, sino que se atrevían a pisar el parea confianza.

La fiesta no se lograba en la noche del Piojo, hasta que llegó... Llegó el gol. Al amanecer de la segunda parte, Richard Sánchez le dio un gran servicio a Martín para que marcara el primer tanto cruzando al portero Fraga (46').

Aún había un hilo de esperanza para los mazatlecos pero vino el error de la noche, Aldo Rocha regresó el balón a su portería sin fijarse que el portero esperaba el balón lejos de ella, éste entró lentamente para acabar con todas las ilusiones, claro autogol, el juego se liquidó (53'). Y para coronarlo Richard Sánchez de tiro libre puso el tercero (56').

América se relajó y eso coincidió con el ingreso de Camilo Sanvezzo, quien de inmediato se dio a notar al marcar el primero de los de Mazatlán (72').

América ganó, segundo triunfo seguido, era esperado. Miguel Herrera llegó a su victoria 134, también era esperado. Noche perfecta en el Azteca.