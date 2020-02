El "Pollo" responde insulto de aficionada tras derrota en CU

La afición de los Pumas no perdonó el error del guardameta Alfredo Saldívar, que costó un gol en la derrota ante Monarcas Morelia este domingo.

Así se reflejó en un video que circula en redes sociales, en el que se escucha como una persona comienza a insultar al 'Pollo' Saldívar. "Buenísimo... pero pa' cagarla [risas] no me iba a quedar con las ganas".

Aunque el portero ya se había metido al autobús del club, al escucharlo se regresó y le reprochó al grupo de aficionados.

El equipo de Pumas de la UNAM perdió el invicto y el liderato en esta séptima fecha del torneo Clausura 2020 de la Liga MX, luego de caer 1-2 contra un Morelia que recuperó la sonrisa y ese futbol que lo llevó a las semifinales en el semestre pasado.