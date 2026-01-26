El potosino Ramón Juárez sueña con estar en el Mundial

La Selección Mexicana comenzó el año con dos victorias contra Panamá y Bolivia; ambas, en condición de visitante y por el mínimo resultado (0-1).

El Tricolor continúa su preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026, por lo que estos resultados son fundamentales para su estado anímico, sobre todo porque cerró 2025 con una racha de seis partidos consecutivos sin poder ganar, saldo de cuatro empates (Japón, Corea del Sur, Ecuador y Uruguay) y dos derrotas (Colombia y Paraguay).

Más allá del resultado, para Javier Aguirre, lo más importante es seguir observando futbolistas para completa su lista de 26 convocados del próximo Mundial.

En estos dos partidos, el "Vasco" utilizó a 24 de los 28 jugadores que llamó; únicamente, Luis Malagón, Carlos Acevedo, Iker Fimbres y Ángel Sepúlveda no sumaron un solo minuto.

A pesar de que faltan menos de 136 días para que comience el torneo de selecciones más importante de la FIFA, algunos seleccionados todavía tienen posibilidades de formar parte de a la convocatoria definitiva de Javier Aguirre.

Uno de ellos es Ramón Juárez, quien disputó 64 minutos en el duelo ante Bolivia tras ingresar en sustitución de Israel Reyes.

Ramón Juárez del Castillo nació el 9 de mayo de 2001 y es originario de Rioverde, San Luis Potosí 9 de mayo de 2001.

El defensa central del América habló en zona mixta luego de la victoria del Tricolor en territorio boliviano y aceptó que no perderá la esperanza ir al Mundial 2026.

"Hasta que esté la lista final, la ilusión mía va a ser máxima; trato de llevar eso como mi estandarte. [Debo] hacer todo lo que a mí me toca, trabajar al máximo siempre y buscar dar lo mejor para poder estar adentro de la cancha", declaró.

El canterano azulcrema aseguró que hará todo lo posible para ser considerado por el "Vasco" y tiene fe en que podrá cumplir su anhelo.

"Buscar ser feliz, sobre todo, cada momento, cada oportunidad que me toque jugar hacerlo de la mejor manera; siempre de la mano de Dios y dejando que él decida lo que hay para mí", añadió.

Sobre la visita a Bolivia y el no recibir gol, Ramón Juárez reconoció que es importante competir ante la adversidad y que terminó "muy contento" por el marcador.

"Venir a estos escenarios, donde el calor es máximo y la cancha no es la mejor... pero todas esas son excusas que de nada sirven y teníamos que venir a sacar el resultado. Guardar el cero atrás siempre es muy importante y es un trabajo de todo el equipo", resaltó Ramón Juárez.